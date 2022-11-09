طفل بريطاني يلفظ أنفاسه الأخيرة بسبب منزل أسرته.. هاجمه الموت على الجدران

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

واقعة مأساوية تعرض لها طفل بريطاني بعد أن لفظ أنفاسه الأخيرة إثر معاناته من صعوبات شديدة في التنفس، التي أدت إلى فتح التحقيقات العاجلة في وفاته، فإلى جانب مواجهة الصغير مشاكل بالتنفس، تعرض للسعال المستمر ولم يستطع التنفس من أنفه في الأسابيع الأخيرة من حياته.

تفاصيل وفاة الطفل البريطاني

ونقلًا عن صحيفة «مترو» البريطانية، تم تفريغ صور المنزل الخاص بأسرة الطفل المتوفى الذي يدعى «أواب عبد الله»، وتبين أن البيت يواجه مشكلات كبيرة بين الرطوبة والتعفن، ما أدى إلى معاناة الصغير حتى وفاته.

ووفق ما أوضحت الصور، فأن المنزل الذي يقع بمدينة ريشديل بالمملكة المتحدة، يعاني من ظروف ظهور التعفن المفاجئ به، التي بسببها توسل والد الصغير لشركة الإسكان لحل المشكلة، إذ تظهر جراثيم سوداء على الجدران والأسقف التي تكاد تغطي أجزاء المنزل بالكامل.

وقال والد الطفل الصغير في حديثه أمام محكمة روتشديل، إنه كان يتصل بالهاتف ويرسل بريدًا إلكترونيًا إلى الشركة بشكل دائم يشكو من العفن منذ عام، وفي أحد الأعوام تقدم بطلب للحصول على منزل جديد.

إصابة الطفل وتدهور حالته الصحية

وطوال هذا الوقت، استمرت صحة الصغير في التدهور، ووصف له الأطباء في نهاية المطاف أن يستخدم جهاز استنشاق، بعد إصابته بسعال مستمر وكان يكافح من أجل التنفس.

في محادثة مع طبيب الطفل الصغير، قال الأب إن ابنه كان يعاني من التهاب الحلق لمدة 3 أسابيع، وبعد مرور ثلاثة أيام فقط تم نقله إلى مركز روتشديل للعناية العاجلة وهو يعاني من صعوبات في التنفس، وفي اليوم التالي، أُعيد «أواب» إلى الرعاية العاجلة، إذ نُقل إلى مستشفى رويال أولدهام، وتوفي بعد ذلك بوقت قصير.