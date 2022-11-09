احتفلت بعيد زواجها وكانت تنتظر مولودها.. المحطات الأخيرة في حياة رانيا قاسم عروس الإسكندرية

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«كلها ساعات وأولد ادعولي ربنا يقومني بالسلامة ويرزقني بطفل سليم معافى بإذن الله».. كانت هذه آخر كلمات ودعوات ورجاء رانيا قاسم عروس الإسكندرية، صاحبة الـ 22 عاما، التي بدأت حياتها الزوجية منذ عام لتحمل جنينها في أحشائها بعد فترة قصيرة، وباتت تحلم بحمل طفلها بين يديها، إلا أن القدر حال دون رؤيتها لصغيرها، إذ لقيت مصرعها خلال عملية الولادة نتيجة نقص في أكياس الدم وعدم تأهيل المستشفى الخاص في محافظة كفر الشيخ «مسقط رأسها».

وأكد محمد القفصي، زوج رانيا قاسم لـ«الوطن»، أن زوجته تأخرت خلال إجراء عملية الولادة وتبين احتياجها لأكياس دم، وتدهورت حالتها ولعدم وجود عناية مركزة مجهزة توفيت: «كنت مستني ابني ومراتي بس خسرت في لحظة شريكة عمري».

وسرعان ما خيم الحزن الشديد على أصدقاء العروس وأسرتها، وزوجها الذي فقد شريكة حياته، وولد طفله يتيما نتيجة خطأ طبي من المستشفى، على حد قوله.

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المحطات الأخيرة قبل وفاة رانيا قاسم عروس الإسكندرية

لحظات مليئة بالسعادة والأمل، الخوف والترقب والقلق، عاشتها رانيا قاسم عروس الإسكندرية الفقيدة، قبل وفاتها بفترات قليلة، ما بين انتظارها رؤية شقيقتها عروس، والاحتفال بعيد زواجها الأول قبل فترة قصيرة من الوداع، وتكثيف الدعاء لرؤية طفلها سليم مُعافي، وفقًا لما نشرته وشاركت به متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلا أن القدر حرمها من أحلامها.

قبل شهرين، احتفلت رانيا قاسم بعيد زواجها الأول، مدونة: «اليوم عيد زواجي الأول من أجمل أيام حياتي يا رب سنين كتير مع بعض يا أبو سليم اليوم ﻏﻴﺮ ﻛﻞ ﺍأﻳﺎﻡ يا أجمل من أدخله القدر إلى عالمي يا من اختصرت العالم فيه ولم يعد العالم يعنيني».

رثاء الزوج لزوجته

بكلمات ممزوجة بالحزن والأسى، طوتها مشاعر الفقد والحسرة، نعى محمد القفصي، زوج الفقيدة، عروس الإسكندرية رانيا قاسم، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» مدونًا: «الذين إذا إصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، الحمد لله على كل حال، الحمد لله على عوض ربنا ليا الحمد لله على هذا القدر».

وتابع: «زوجتي هي قرة عيني كانت معايا أمانة وربنا خد أمانته، كانت ونعم المرأة الصالحة، تفرح لفرحي وتحزن لحزني، مشوفتش حد زيها ولا هشوف».