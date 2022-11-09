رهان يجعل عجوزا مليونيرا في دقائق.. كسب 75 مليون دولار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل

أصبح رجل عجوز يدعى جيم ماكنجفيل، وأيضًا معروف بأسم " ماتريس ماك"، الذي يبلغ من العمر 71، مليونيرًا، وذلك بعد ما حصل على 75 مليون دولار، بعد فوزه بمقامرة رياضية.

راهن جيم على فوز فريقة الكروي الأمريكي "هيوستن استروس" على فريق" فيلادلفيا فيليز" وذلك خلال مواجهتهما في 6 مباريات بطولة العالم، وذلك وفقًا لما ذكره موقع dailymail.

ونشر صورًا لاحتفاله بالنقود عبر "تويتر"، وكان يحمل حقيبة بها المبلغ الكلي، وشكر مدينة هيوستن وفريقه وزوجته ليندا، بكلمت مؤثرة عبر تغريدة تويتر.

وكان هذا أكبر رهان يقوم به العجوز في حياته، وذكر أنه سوف يستخدم هذه الأموال لتغطية تكاليف العرض الترويجي الجديد لمتجر الأثاث الخاص به في هيوستن، مؤكدًا أن أي شخص سيقوم بإنفاق 3000 دولار أو أكثر لشراء مراتب، سيحصل على باقي المشتريات مجانًا.

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