المهرجان العربي للإذاعة والتليفزيون.. إلهام شاهين تتألق بإطلالة جذابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

نشرت الفنانة إلهام شاهين عدة صور جديدة لها، وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".

وظهرت إلهام بإطلالة أنيقة وجذابة، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات المهرجان العربي للإذاعة والتليفزيون في دورته الثانية والعشرين، في مدينة الرياض.

وارتدت فستان طويل متعدد الألوان من أعلى، وباللون الأخضر من أسفل.

واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت أن تترك خصلات شعرها

منسدلا على كتفيها.

وارتدت مجوهرات مكونة من أقراط طويلة، وخاتم.

وسيحظى المهرجان بحضور ومشاركة أكثر من 1000 إعلامي من جميع أنحاء العالم وممثلين لأهم المنظمات الإعلامية الدولية، وسيتضمن إقامة أكثر من 30 ورشة عمل وجلسة مصاحبة، ستناقش جميع الموضوعات المتعلقة بالإنتاج التلفزيوني والإذاعي.