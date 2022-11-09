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9 عادات صديقة للبيئة علميها لطفلك.. أبرزها زراعة النباتات بالمنزل

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القاهرة - سمر حسين - صحة

عادات صديقة للبيئة

تزامنًا مع مؤتمر المناخ، حان الوقت لتعلمي أطفالك أن الاهتمام بالكوكب يبدأ بالوفاء بالمهام الصغيرة، وكل ما يفعلونه في المنزل يحدث فرقًا في البيئة ويساعد على العيش بعالم آمن ونظيف، وخلال السطور التالية نعرض عادات صديقة للبيئة يمكن تعلميها للطفل بسهولة في المنزل.

وجاءت العادات وفقا لموقع allBambu العالمي الخاص بالاستدامة، كالتالي:

إعادة التدوير

يمكن للعديد من المهام البسيطة مثل استخدام زجاجات المياه في حمل الأقلام، أو إعادة استخدام الأوراق المدرسية لإعادة تغليف الهدايا، أن يساعدهم في عدم إلقاء المخلفات والقمامة بشكل عشوائي واستخدام الأدوات في أشياء مفيدة.

زيارة الطبيعة

افعلي ذلك من خلال جدولة بعض النزهات في الهواء الطلق كالغابة أو المحميات الطبيعية المحلية أو المتنزهات والحدائق، إذ يمكنهم التفاعل مع البيئة والطبيعة ليحبونها ويعتنوا بها.

 

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شراء الفواكه والخضراوات

استبدلي لهم شراء الأطعمة السريعة والضارة بشراء الفواكه والخضراوات بأقل قدر من التعبئة والتغليف لأنها تساعد على تقليل انبعاثات الكربون، وأيضًا علميهم تجميد الفواكه والخضراوات التي تكون زائدة لاستخدامها لاحقًا.

ترشيد استهلاك المياه

اجعليهم يحافظون على المياه من خلال عدم ترك الصنبور مفتوحًا خلال تنظيف أسنانهم، وتوخي الحذر عند استخدام المياه في الاستحمام.

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إطفاء الضوء

علميهم إطفاء الأنوار وأجهزتهم عندما لا تكون قيد الاستخدام حتى يرشدوا الاستهلاك.

فحص الثلاجة

علميهم أن يعتادوا على فحص مخزون الطعام في الثلاجة قبل شراء البقالة للتأكد من استخدام العناصر القديمة قبل شراء عناصر جديدة للطعام.

إلقاء القمامة

علميهم أنه لا يجب أن نجد أشياء مثيرة للاشمئزاز على الأرضيات وأن علب القمامة على بعد أمتار قليلة منهم، ولا بد أن ينتبهوا لفصل القمامة عن بعضها فالبلاستيك يختلف عن الورق.

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استبدال ركوب السيارات

ركزي على النقل الأخضر مثل المشي أو ركوب الدراجة أو استخدام وسائل النقل العام.

زراعة النباتات بالمنزل

الزرع يجعل الأطفال يحبون الرعاية والاهتمام، بالإضافة إلى حفاظهم على المهام المنزلية، ويحب على أطفالك مساعدتك في الحفاظ على الماء والاعتناء بالخضراوات والفواكه التي اعتنوا بها.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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