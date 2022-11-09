4 خطوات تجعل منزلك صديقا للبيئة.. استخدمي هذا النوع من الزجاج

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

الحفاظ على البيئة أمر بات يشغل جميع شعوب العالم، وذلك لمواجهة مشكلة التغير المناخي التي باتت تهدد الحياة بمختلف أشكالها ما بين البشرية والحيوانية والنباتية، وبالتزامن مع هذا الأمر، فإن هناك العديد من الطرق المختلفة التي يمكن للفرد من خلالها إجراء تغييرات مستدامة من أجل تقليل التأثير السلبي خلال الحياة اليومية.

ويمكن لربات البيوت القيام ببعض الخطوات البسيطة خلال حياتهم اليومية، التي من شأنها المساهمة في الحفاظ على البيئة، وجاءت وفقا لموقع greenmatch العالمي، كالتالي:

1- استخدام منظمات الحرارة الذكية

يُعد استخدام منظم الحرارة الذكي أحد حلول الكفاءة المنزلية التي يسهل تنفيذها على المدى القصير، حيث يمكن التحكم في هذه الميزات التي تدعم تقنية wifi عن بُعد من أي جهاز ذكي، يمكن توصيلها بنظام التدفئة المركزي وجميع أنواع الغلايات وأنظمة تكييف الهواء.

2- الإضاءة الموفرة للطاقة

استخدام المصابيح الموفرة للطاقة لأنها تعيش حتى 12 ضعف عمر المصابيح التقليدية، ما يوفر نفس القدر من جودة الإضاءة لطاقة أقل بكثير.

3- استخدم منتجات التنظيف الصديقة للبيئة

يجري تصنيع الكثير من منتجات التنظيف السائدة التي تحتوي على المواد الحافظة أو عوامل الرغوة من مواد كيميائية سامة مختلفة، ما يتسبب في تلوث المياه الذي يدخل النظم البيئية ويضر بالتنوع البيولوجي، لذلك يؤدي التحول إلى استخدام المنتجات التي تحتوي على مكونات ومواد غير تركيبية إلى تقليل مخاطر التعرض للمواد الكيميائية السامة الضارة بالإنسان والبيئة.

4- نوافذ زجاجية مزدوجة أو ثلاثية

تحتوي النوافذ الزجاجية المزدوجة على لوحتين من الألواح الزجاجية مع وجود فجوة بينهما، وتحتوي النوافذ ثلاثية الزجاج على ثلاث صفائح ذات فجوتين، فالفجوات تبقي الهواء أو الغاز محكم الغلق، ما يمنعه من فقدان الحرارة، بالإضافة إلى الحفاظ على منزلك دافئًا.