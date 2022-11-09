سيدة تنشر صورا لأظافرها المتآكلة.. والسبب غير متوقع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- روان شريف:

نشرت سيدة في إحدى المجموعات النسائية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورا لأصابعها وتظهر فيها أظافرها في صورة متآكلة، وتتساءل عن السبب.

وقالت السيدة في المنشور، إن صديقاتها أقنعوها بتركيب أظافر تجميلية أثناء حفل خطبتها، وبعد انتهاء الحفل بدأت في إزالة الأظافر التجميلية، ولكنها تفاجئت بأن أظافرها تأثرت بشكل كبير وانفصل بعضها عن الجلد.

وأوضح الدكتور مصطفى همام، أخصائي الأمراض الجلدية، في تصريحات لـ "الخليج 365"، أسباب ما حدث لتلك السيدة، والتي جاءت كالآتي:

- استخدام مادة لاصقة رخيصة الثمن ومجهولة المصدر.

- قوة المادة اللاصقة مما جعل إزالة الأظافر صعب جدا، فانتهى الأمر بإزالة جزء من الظفر الطبيعي مع التركيب.

كما حذر الدكتور مصطفى همام، من تركيب الأظافر التجميلية المؤقتة أو الدائمة والتي تعرف باسم الإكليريك، لتسببها في الأضرار الآتية:

- تكوين طبقة من الفطريات والبكتيريا بين الظافر الطبيعي والآخر التجميلي.

ضعف الأظافر الأصلية عند خلع الأظافر التجميلية، لتسببها في إزالة طبقة من طبقات الظفر الطبيعي، وتأخذ وقت طويل للنمو مرة أخرى.

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