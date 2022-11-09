نادية الجندي تتألق بإطلالة ناعمة في المهرجان العربي للإذاعة والتليفزيون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

شاركت الفنانة نادية الجندي متابعيها فيديو جديد لها، عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".

وأطلت نادية بإطلالة أنثوية ناعمة، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات المهرجان العربي للإذاعة والتليفزيون في دورته الثانية والعشرين، في مدينة الرياض.

و ارتدت فستانا طويلا باللون الأحمر اللامع، بقصة الكب، ويتميز بوجود قفازات يد بنفس اللون.

واعتمدت مكياجا قويا، إذ وضعت أحمر الشفاه باللون الأحمر، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على كتفيها.

وارتدت مجوهرات مكونة من أقراط طويلة، ونسقت مع الإطلالة حذاء باللون الببج.

ويحظى المهرجان بحضور ومشاركة أكثر من 1000 إعلامي من جميع أنحاء العالم وممثلين لأهم المنظمات الإعلامية الدولية، وسيتضمن إقامة أكثر من 30 ورشة عمل وجلسة مصاحبة، ستناقش جميع الموضوعات المتعلقة بالإنتاج التلفزيوني والإذاعي.