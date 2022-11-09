"تعاني من نزلة برد؟".. تناول هذه الأطعمة والمشروبات فورا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

تشهد الفترة الحالية بداية موسم البرد والإنفلونزا، لذلك من المهم للغاية اختيار الأطعمة التي تساعد في تقوية المناعة، للتقليل من أعراض هذه الأمراض، التي تنتشر في الشتاء، حال الإصابة.

- الزنجبيل

يحتوي على مضادات الأكسدة والميكروبات ومضادات الالتهاب التي تساعد في تقوية جهاز المناعة.

هذه التوابل تعمل أيضا على تحسين إنتاج خلايا الدم البيضاء التي تدمر مسببات الأمراض في الجسم، حيث يوصى بتناول كوب من شاي الزنجبيل، وفقا لموقع eatingwell.

- حساء الدجاج

يمنحك العناصر الغذائية التي تحتاجها، حيث تحتوى المرق في الحساء عادة على نسبة عالية من الصوديوم، مما قد يساعد في ترطيب الجسم عند الشعور بالمرض.

- الكيوي

غذاء مناسب يوفر فيتامين سي أكثر من البرتقال، حصة واحدة من الكيوي (قطعتان) تحتوي على حوالي 112 مجم من فيتامين سي.

وعلى الرغم من أن تناول الكيوي إذا كنت مصابا بنزلة برد لن يجعله يختفي، إلا أن فيتامين سي قد يقصر مدة المرض وربما شدة الأعراض.

- عصير الرمان

الرمان غني بالمواد الكيميائية النباتية، مثل البوليفينول، مع تأثيرات محتملة مضادة للالتهابات.

وتشير الأبحاث إلى أن الأطعمة (أو العصائر) التي تحتوي على مادة البوليفينول، تقلل الالتهاب في النماذج الحيوانية وقد تكون مفيدة في أمراض الجهاز التنفسي.

- العسل

تشير بعض الأبحاث إلى أن العسل له خصائص مضادة للميكروبات، كما يستخدم على نطاق واسع في علاج الجروح لما له من آثار مضادة للبكتيريا.

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