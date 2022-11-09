"الشتا قرب".. 5 خضراوات يجب تناولها لحماية نفسك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

في فصل الشتاء تزداد فرص الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا مع انخفاض درجات الحرارة وسقوط الأمطار، لذلك من المهم تناول أطعمة تقوي مناعتك وتحافظ على صحتك.

واستعرض موقع doctor.ndtv، قائمة بأهم الخضراوات التي يجب تناولها خلال فصل الشتاء، لما لها من فوائد عديدة، كالتالي:

- الجزر

يحتوي الجزر على البيتا كاروتين، الذي يمكن أن يتحول إلى فيتامين أ في الجسم.

يعتمد كل من جهاز المناعة والنمو والتطور المناسبين وصحة العين على فيتامين أ، مضادات الأكسدة التي تسمى الكاروتينات متوفرة بكثرة في الجزر، هذه تقلل من فرص الإصابة بأمراض مزمنة.

- البنجر

يوفر مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية، بما في ذلك البوتاسيوم، وهو معدن يساعد في التحكم في ضغط الدم، كما أن المنجنيز متوفر بكثرة، وهو معدن ضروري لصنع الكولاجين الذي يعزز صحة الجلد والمفاصل.

- الفجل

غني بفيتامينات B و C، وكذلك البوتاسيوم، ترتبط نكهته الحارة بـ isothiocyanates ، وهي فئة فريدة من المواد الكيميائية المحتوية على الكبريت والتي تم ربطها بالعديد من المزايا الصحية.

تعمل هذه المواد النباتية القوية كمضادات للأكسدة في الجسم وتقليل الالتهابات.

- الكرنب

يحتوي هذا النوع من الخضروات على الكربوهيدرات والألياف، والتي تعد ممتازة للتحكم في نسبة السكر في الدم والمساعدة في التخلص من الوزن الزائد.

- البطاطا

مفيدة بشكل خاص خلال الشتاء، مع الألياف، وبيتا كاروتين، والفيتامينات A و C ، ومضادات الأكسدة.