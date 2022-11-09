طرق تذويب الشوكولاتة.. «اعمليها في منزلك بمكونات بسيطة»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تستخرج الشوكولاتة من حبوب الكاكاو المفيدة لصحة الجسم وتحتاجها ربة المنزل مُذابة في بعض الأوقات لتضعها في العديد من الأطعمة مثل الكيك والبسكوت والكعك، ولا تعرف كيفية تسييحها أو تذويبها بالمنزل، لذلك نقدم لكم طرق تذويب الشوكولاتة بمكونات بسيطة لتذوبيها في منزلك على خطى الشيف نجلاء الشرشابي والشيف أسامة.

تذويب الشوكولاتة في المنزل على خُطى الشيف نجلاء الشرشابي

المكونات:

- قطع شوكولاتة.

- كوبان لبن.

- كوبان سكر بودرة.

- كوب كاكاو.

- كوب زيت.

- ملعقة قهوة سريعة الذوبان.

- طريقة التذويب:

- قطعي الشوكولاتة قطعًا صغيرة، وضعيها في الخلاط.

- ضيفي كوب اللبن والزيت والكاكاو وكوبان السكر البودرة وملعقة القهوة إلى الخليط.

- اضربي المكونات في الخلاط حتى تذوب ويصبح قوامها سميكا.

- افصلي الخلاط وضعي كوب اللبن ثم اضربي المكونات مرة أخرى حتى يصبح قوامها مناسبا.

تذويب الشوكولاتة بالزبدة

المكونات

- مكعب زبدة.

- شوكولاتة حسب الحاجة.

- طريقة التذويب:

- أضيفي الزبدة عند تخفيف قوام الشوكولاتة لأن إضافة الدهون هي الطريقة الأفضل لتخفيف قوام الشوكولاتة.

- ضعي الشوكولاتة على درجة حرارة متوسطة إلى أن تغلي.

- اسكبي قليل من الحليب الساخن بالتدريج للشوكولاتة.

- قلبي المكونات حتى ذوبان الشوكولاتة.

- إضافة ملعقة الزبدة إلى الخليط حتى يكتسب ملمسا ناعما سهلا.

تذويب الشوكولاتة ببخار الماء

المكونات

- مقدار الشوكولاتة حسب الرغبة.

- كوبان من الماء.

- طريقة التذويب:

- ضعي الماء الساخن في وعاء على نار هادئة.

- قطعي الشوكولاتة إلى قطع صغيرة وضيفيها في الوعاء.

- اتركي الشوكولاتة حتى تذوب عن طريق بخار الماء دون وصول الماء للشوكولاتة.

تذويب الشوكولاتة البيضاء

المكونات:

- شوكولاتة بيضاء حسب الحاجة.

- كوب ماء مغلي.

- طريقة التذويب:

- سخني الماء.

- اخفضي درجة الحرارة وضيفي الشوكولاتة البيضاء إلى الماء.

- قلبي الشوكولاتة باستمرار حتى تذوب.

- أبعدي الشوكولاتة عن الحرارة بعد ربع ساعة وقلبيها ولا تستمري في تسخينها حتى لا تصبح متكتلة ولا تتمكني من إعادتها إلى حالة قابلة للاستخدام.