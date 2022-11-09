فوائد بالجملة لـ«قشر الليمون» في تعزيز الصحة والوقاية من الأمراض.. «متتخلصيش منه»

القاهرة - سمر حسين - صحة

من المتعارف عليه أن الليمون يحتوي على فوائد كثيرة، ولكن ربما لا يعلم الكثير من الأشخاص أن قشر الليمون الذي يتم التخلص منه، يقي من أمراض عديدة.

وشرح خبير الأعشاب حسن خليفة، عن فوائد قشور الليمون المذهلة، ووصفها بأنها أشبه بالصيدلية في المنزل، ويمكن تناولها سواء من خلال وضعها في المياه وشربها أو على السلطة أو مضغها أو فرمها واستخدامها كتوابل، ويمكن الاحتفاظ بها في الفريزر.

فوائد قشور الليمون الأخضر أو الأصفر

- يعمل على التخلص من الفطريات ومشكلات اللثة، ويعطي الفم شعورا بالراحة، كما يزيل رائحة الفم الكريهة.

- يحتوي على فوائد غذائية وصحية للجسم، مثل فيتامين سي والبوتاسيوم والألياف والكالسيوم.

- يحمي العظام.

- يعزز جهاز المناعة ويقويه.

- يساعد على فقدان الوزن.

- يخلصك من الرشح والزكام ويمنع انتقال العدوى.

- مفيد لمشكلات الرئتين وضيق النفس.

- يعتبر مكمل غذائي.

- مطهر للجسم.

- يعطي للماء التعقيم والنكهة.

خبير الأعشاب: قشر الليمون يمنع رائحة العرق الكريهة

- قشر الليمون غني بالبوتاسيوم المفيد لخلايا الجسم.

- يمنع رائحة التعرق الكريهة.

- مدر للبول.

- مفيد للجهاز الهضمي ومطهر له.

- يقلل من الالتهابات بالجسم.

- مفيدة لصحة القلب.

- يخفض من حالة التوتر.

- يخفض من مستوى ضغط الدم.

- يحمي من الأمراض ومرطب للجلد ومضاد للالتهابات.

- يحمي من نزلات البرد والإنفلونزا.

- يقي من أمراض الشتاء والخريف.