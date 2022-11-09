الامارات | استقبل أهالي الإحساء للمغامر السعودي أثناء رحلته من الرياض إلى أبوظبي للاحتفال بالعيد الوطني.. فيديو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل أهالي الإحساء المغامر السعودي نايف شكري أثناء رحلته من الرياض إلى أبوظبي للاحتفال بالعيد الوطني.

وكان شكري قد انطلقا في يوم الخميس الماضي من الرياض ‬ ولتي تستمر لمدة شهراً كاملاً، حيث يقطع 1200 كم وصولاً إلى أبوظبي بعنوان "السعودي اماراتي والإماراتي سعودي".

وأوضح المغامر الرحال نايف شكري لـ"الإمارات اليوم"، أنه قرر القيام برحلته لعدة أهداف، أبرزها مشاركة شعب الإمارات باليوم الوطني، والتعبير عن الترابط والحب والمودة بين الشعبين السعودي والإماراتي.

وقال شكري إن الإمارات حكومة وشعبا تستحق أن يمشي لها عبر رحلة تاريخية سيراً على الأقدام.

وذكر بأن الرحلة موثقة عبر حساباته الشخصية بالتواصل الإجتماعي حيث انها بث مباشر على حسابه في موقع التواصل الإجتماعي "التيك توك".

يشار إلى أن هذه الرحلة هي العاشرة في مسيرته، حيث أن لديه 9 رحلات سابقة سيراً على الأقدام، في المملكة العربية السعودية بمعدل 4000 كم مشياً على الأقدام أبرزها من مكة إلى المدينة على خطى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ومن جدة إلى نيوم ومن جدة إلى أبها ومن جدة إلى العلا.

ويقدم موقع الإمارات اليوم لكم بثاً مباشراً يحدث يومياً لرحلة المغامر الرحال السعودي نايف شكري من الرياض إلى أبوظبي مشياً على الأقدام للإحتفال بالعيد الوطني الإماراتي.

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مغامر سعودي ينطلق في رحلة 30 يوماً من الرياض إلى أبوظبي للإحتفال بالعيد الوطني.. "فيديو"