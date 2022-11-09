اعرفي الملابس المناسبة لأطفالك في الشتاء لتجنب نزلات البرد

القاهرة - سمر حسين - ماما

ما هي الملابس المناسبة للأطفال في الشتاء؟ سؤال يحير الكثير من الأمهات مع اقتراب فصل الشتاء، خوفا على الأبناء من التعرض لمشكلات صحية مثل دور البرد أو الإنفلونزا بسبب عدم ارتدائهم الملابس المناسبة، وهو ما يوضحه الدكتور محمد دسوقي، أخصائي الأطفال وحديثي الولادة.

وأجاب دسوقي، بأنه يجب على الأم معرفة عدد طبقات الملابس المناسبة للأطفال في الشتاء، للحفاظ على صحتهم كما يلي.

الملابس المناسبة للأطفال في الشتاء

- من عمر يوم إلى عامين

يرتدي الطفل نفس عدد قطع ملابس الكبار مع زيادة قطعتين، أي إذا كان الشخص يرتدي 3 طبقات من الملابس، فالطفل يرتدي 5 حتى يشعر بالدفء.

من سنتين إلى 5 سنوات

عندما يكون الطفل في عمر السنتين وحتى إلى 5 سنوات، يرتدي نفس عدد قطع ملابس الكبار مع زيادة قطعة واحدة حتى يشعر بالدفء.

أكبر من 6 سنوات

عندما يكون الطفل أكبر من 6 سنوات، يمكن أن يرتدي نفس عدد قطع ملابس الكبار.

أهم النصائح العامة

- المبالغة في ارتداء عدد كبير من قطع الملابس أمر ليس صحيحا، لأن الطفل سيشعر بثقل على جسمه وربما يسبب ذلك الإصابة بدور برد، لأنه مع أقل جهد سيتعرض للعرق وتكون الملابس مبللة، ما يفقد الجسم حرارته الطبيعية.

- يجب اختيار طبقات الملابس التي تحتفظ بحرارة الجسم، كما تحافظ عليه من البرد وأفضل الأنواع الصوف.

أنواع قطع الملابس المكونة من 4 قطع لطفل عمره 6 أشهر

- القطعة الأولى تكون قطنية ناعمة.

- الثانية قطنية و«نصف كم».

- الثالثة وتعد الأهم تكون «صوف».

- الرابعة الملابس الرئيسية.

ويمكن لف الطفل ببطانية خفيفة.