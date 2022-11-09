روشتة لتعليم أطفالك احترام المعلمين والأقران بالمدرسة.. «شكرا» تكسبهم ود الآخرين

القاهرة - سمر حسين - ماما

تعليم الأطفال احترام الآخرين مقوم أساسي لا غنى عنه في عملية التنشئة القويمة، وتقع على عاتق الأم مسؤولية كبيرة لتأسيس صغارها على الأخلاق والقيم النبيلة، وبخاصةً احترام المعلمين والأقران داخل المدرسة لأنهم هم أساس تقويم الطفل والمجتمع.

قالت إيناس علي، استشاري الصحة النفسية وتعديل السلوك لـ«هن»، إن أهم الأشياء التي يجب أن تنتبه لها الأمهات تعليم الأطفال أن المعلم له دور خاص في مساعدتهم، وإنه أحد أفراد الأسرة الممتدة وأن معنى الاحترام أعمق من مجرد قول نعم، ويحتم على الصغير الامتثال والانتماء لكل ما يقوله.

وأعدت إيناس، روشتة لتعليم الأطفال احترام المعلمين داخل المدرسة، نستعرضها كالتالي:

- تعليم أطفالك احترام المعلمين داخل المدرسة:

- يجب أن تعلمي أطفالك أن معلميهم ومقدمي الرعاية يجب أن يُعاملوا باحترام وتعاطف.

- علميهم أنه يحب دومًا عند طلب شيء من المعلم، رفع أيديهم للاحترام.

- علميهم أنه يمكننا دومًا تدريب أنفسنا على التفكير قبل التحدث، واختيار كلماتنا بعناية مع العلم أن الأطفال يقلدون ما يرونه ويسمعونه.

- علميهم دومًا أنه يجب الحرص على التقدير والامتنان وشكر المعلم وذكره بالخير.

- علميهم أن يظهروا اللطف ويقولون من فضلك وشكرًا، والتصرف كقدوة وأن نفعل الشيء نفسه.

- إذا حدثت مشكلة بين الطفل والمدرس، يجب إظهار الحيادية أمامه حتى لا يتجرأ على المدرس ويكمن له الاحترام.

- اطلبي من المعلم أن يقدم أنشطة لصالح طفلك للتأثير الإيجابي عليه.

- تعليم أطفالك احترام الأقران داخل المدرسة:

- علميهم أن يظهروا اللطف والأخلاق الحميدة والتعاطف مع الآخرين.

- اجعليهم يعترفون دومًا بأخطائهم تجاه أقرانهم وهذا الاعتراف يؤدي إلى نتائج إيجابية.

- علميهم أن ينصتوا للآخرين في حالة الاختلاف.

- وعيهم بأنه لا يجب السيطرة على الآخرين.

- التعبير بحرية عن هويتهم والسماح للآخرين بفعل الشيء نفسه.

وأضافت «علي» لـ«هن»، أنه يوجد بعض الكلمات التي يجب أن تعلميها لأطفالك حتى يثنوا بها على معلميهم وأقرانهم.

- كلمات لتعليم أطفالك احترام المعلمين والأقران داخل المدرسة:

- «شكرًا» لأنها مفتاح كسب احترام الآخرين.

- «العفو» ردًا على الشكر.

- «من فضلك» لتعلميه الاستئذان والطلب باحترام.