يقلل الكولسترول ومضاد للسرطان.. ماذا تعرف عن الفطر الهندي؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

الفطر الهندي أو «الكفير»، وهو حليب مخمر ينتج من الحبوب التي تتكون من خليط محدد ومعقد من البكتيريا والخمائر التي تعيش في رابطة معا، ويختلف التركيب الغذائي لـ الفطر الهندي وفقًا لتكوين الحليب والتركيب الميكروبيولوجي للحبوب المستخدمة ووقت درجة حرارة التخمير وظروف التخزين، وفيما يلي كل ما تريد معرفته عن الفطر الهندي، بحسب موقع «مديكال نيوز توداي» وموقع جامعة كامبريدج الإنجليزية.

ما هو الفطر الهندي؟

أثار الفطر الهندي الاهتمام في المجتمع العلمي بسبب آثاره المفيدة العديدة على الصحة، في الوقت الحالي، ودعمت العديد من الدراسات العلمية الفوائد الصحية للكفير، كما ورد تاريخيًا كمشروب بروبيوتيك ذو إمكانات كبيرة في تعزيز الصحة، فضلاً عن كونه طعامًا آمنًا وغير مكلف، يجري إنتاجه بسهولة في المنزل، نقلا عن دراسة نشرت في المجلة البريطانية للتغذية.

حبوب الفطر الهندي لها شكل مماثل لـالقرنبيط، فهي مرنة، غير منتظمة، هلامية، ذات لون عاجي أو أبيض، ومتغيرة الحجم، بقطر من 0 3 إلى 3.5 سم.

بشكل عام، تتكون حبوب الفطر الهندي من 4٪ دهون، 12٪ رماد، 45٪ السكاريد المخاطي، 34٪ بروتين إجمالي، 27٪ غير قابلة للذوبان، 1٪ قابلة للذوبان و5٪ أحماض أمينية حرة، فيتامينات B وK، التربتوفان، بوتاسيوم، وكالسيوم، ومجنسيوم.

فوائد الفطر الهندي

ارتبط الاستهلاك المنتظم لـ الفطر الهندي بتحسين الهضم وتحمل اللاكتوز، والتأثير المضاد للبكتيريا، كما يقلل الكولسترول في الدم، والتحكم في جلوكوز البلازما، وهو مضاد لارتفاع ضغط الدم، ومضاد للالتهابات، ومضاد للأكسدة، ومضاد للسرطان، ويمنع الحساسية ويساعد على الشفاء، وقد أجريت نسبة كبيرة من الدراسات التي تدعم هذه النتائج في المختبر أو في نماذج حيوانية، ومع ذلك، هناك حاجة لإجراء تجارب سريرية منهجية لفهم آثار الاستخدام المنتظم لـ الفطر الهندي، نقلا عن دراسة نشرت نتائجها هيئة الخدمات الصحية الوطنية الإنجليزية.

مراحل إنتاج الفطر الهندي

يمكن إنتاج الفطر الهندي في البيت من حليب البقر أو الماعز أو الأغنام أو الإبل أو الجاموس كامل الدسم أو شبه منزوع الدسم أو منزوع الدسم، ولكن الفطر الهندي من حليب البقر هو الأكثر شيوعًا، يمكن إضافة حبوب الكفير إلى ركيزة التخمير كمزرعة بادئة، وهو أمر شائع بحسب دورية التغذية البريطانية الرسمية.

يحدث التخمر عادة في درجات حرارة تتراوح من 8 إلى 25 درجة مئوية، في حاوية مغلقة جزئيًا، في وقت متغير من 10 إلى 40 ساعة، وفترة الحضانة الأكثر شيوعًا هي 24 ساعة.

بعد التخمير، يتم فصل الحبوب عن الحليب المخمر بالترشيح باستخدام غربال أو صفاية أو قطعة قماش، عندما يتم استخدام الحليب كركيزة، فإن الفطر الهندي يشبه الزبادي، كلما زاد محتوى الدهون في الحليب، كان الكفير أكثر سمكًا ودسمًا.