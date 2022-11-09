الامارات | مدبرة منزل جيف بيزوس تروي وقائع لا انسانية في بيت صاحب "آمازون"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رفعت مدبرة منزل جيف بيزوس دعوى قضائية ضد مؤسس شركة أمازون "بسبب التمييز في مكان العمل" الذي تقول إنه تسبب بإجبارها على الخروج من نافذة في منزله لاستخدام دورة المياه.

وفي الدعوى المرفوعة هذا الأسبوع في محكمة ولاية واشنطن، روت مدبرة المنزل السابقة وقائع "غريبة ولا انسانية"، حيث انها أنها وعاملي بيزوس الآخرين لم يتم تزويدهم باستراحات لتناول الطعام أو لدخول دورة المياه، وبالتالي أنهم كانوا في سبيل قضاء حاجاتهم الطبيعية كان عليهم تسلق نافذة غرفة الغسيل للوصول إلى حمام مسموح بحسب قولها.

وفي الشكوى، كتب محامو مدبرة المنزل السابقة، التي وُصِفت بأنها عملت لدى عائلات ثرية لما يقرب من 20 عامًا، أنه سُمح لموظفي المنزل في البداية باستخدام حمام صغير في غرفة الأمن في منزل بيزوس الرئيسي، لكن "هذا سرعان ما توقف ... لأنه تقرر أن استخدام الخادمات لدورة المياه يعد خرقًا لبروتوكول الأمن ".

وتزعم الدعوى أيضًا أن مدبرات المنازل لديه "أصيبوا بشكل متكرر بالتهابات المسالك البولية" التي يعتقدون أنها مرتبطة بعدم قدرتهم على استخدام الحمام عندما يحتاجون إلى العمل.

وتضيف الشكوى: "لم تكن هناك غرفة استراحة للمساعدات المنزلية". "على الرغم من أن المدعية كانت تعمل 10 و 12 وأحيانًا 14 ساعة في اليوم، لم تكن هناك منطقة مخصصة لها للجلوس والراحة".

ويُزعم أن مدبرة المنزل - التي، مثل جميع زملائها في العمل تقريبًا، لاتينية - لم تكن تعلم أنه يحق لها الحصول على استراحة لتناول الغداء أو الراحة، ولم تتمكن من الحصول على استراحة غداء إلا عندما لا يكون بيزوس أو عائلته في المبنى، تزعم الدعوى.

ولكن محامي بيزوس هاري كوريل قال لموقع انسايدر عن الدعوى: "لقد حققنا في المزاعم، وهي تفتقر إلى الجدارة". "حققت [الموظفة السابقة] أكثر من ستة أرقام سنويًا (في إشارة لمدخولها السنوي) وكان مدبرة المنزل الرئيسية"

وأضاف أن مدبرة المنزل السابقة "كانت مسؤولة عن أوقات استراحة ووجبات الطعام الخاصة بها، وكان هناك العديد من الحمامات وغرف الاستراحة متاحة لها وللعاملين الآخرين".

وتابع: "ستظهر الأدلة أن المدبرة السابقة قد تم فصلها لأسباب تتعلق بالأداء"وأنها "طلبت في البداية أكثر من 9 ملايين دولار، وعندما رفضت الشركة، قررت رفع هذه الدعوى".

وعلق موقع "فيوتشريزم" على الدعوى أنه نظرًا لأنه تم رفعها للتو حيث من المرجح أن تنتهي بالتسوية، فمن المحتمل أن يستغرق الأمر وقتًا طويلاً، وذلك قبل أن نكتشف ما حدث بالفعل في منزل بيزوس - ولكن إذا فعلنا ذلك، فسيكون ذلك بمثابة نظرة خاطفة رائعة وراء الستار في الحياة المنزلية لواحد من أقوى وأثرى الرجال في العالم.