دعاء لابنتي بالشفاء.. اللهم متعها بوافر الصحة والعافية

القاهرة - سمر حسين - ماما

يتصدر البحث عن «دعاء لابنتي بالشفاء» محرك «جوجل» الشهير، لطلب المدد والعون الإلهي لإزاحة ما يلم بالأبناء من مرض وتعب، والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء، لطلب الشفاء العاجل.

دعاء لابنتي بالشفاء

وإليكٍ بعض الأدعية الدينية ردديها الآن لابنتك، طالبة الشفاء العاجل..

اللهم اشفي ابنتي شفاء لا يغادر سقما

اللهم يا من تعيد للمريض صحته، ويا من تستجيب دعاء اليائسين، اللهم اشف كل مريض شفاء لا يغادر سقما يا رب العالمين اللهم اشفي ابنتي شفاء عاجلا غير آجلا.

اللهم رب الناس مذهب البأس اشفي ابنتي شفاء لا يغادر سقما يارب وكلت أمرها إليك وحدك يا من تقول للشيء كن فيكون إنك أنت أرحم الراحمين.

اللهم اشفي كل مريض يتألم ولا يتكلم، اللهم أن قدرتك تفوق قدرة الأطباء اللهم اشفي ابنتي.

اللهم اشفي ابنتي يارب لقد مسها الضر وأنت أرحم الراحمين.

اللهم في هذا اليوم نسألك أن تكتب اليسر لمن يعاني من العسر، والراحه لمن به هما وضيق، والسعاده لمن به حزن والشفاء لكل مريض، والاستجابة لكل من دعاك يا رحمن يا رحيم اللهم اشفي ابنتي وألبسها ثوب العافية إنك أنت على كل شيء قدير.

دعاء لابنتي بالشفاء بالعاجل

يا من تحيي العظام وهي رميم أحيي العافية في بدن كل مريض، يا رب اللهم اشفي ابنتي اللهم اشفها شفاء ليس بعده سقماً أبداً.

اللهم اشفي ابنتي، فأنت أعلم بحالها، اللهم رد عافيتها وخفف عنها ألمها وصبر قلب أهلها وارحم ضعفها وقلة حيلتها.

ربي اشفها شفاء لا يغادر سقما.

يا من تعيد للمريض صحته ويا من تستجيب لدعاء اليائس الضعيف، أن تلطف بجسدها وتكتب لها الشفاء العاجل.

اللهم إنا استودعناك ابنتي اللهم اشفها بشفائك واحفظها بحفظك وارعها برعايتك.

اللهم اشفها بشفائك، وداوها بدوائك وارحم ضعفها وقلة حيلتها، اللهم إنها بين يديك ألطف بحالها ورد إليها عافيتها.

اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا وبرحمتك التي وسعت كل شيء، أن تمن على ابنتي بالشفاء العاجل.

اللهم اشفها بشفائك وعافها بعافيتك وارفع ما ألم بها من مرض وتعب ومتعها بوافر الصحة والعافية. اللهم يا من تحيي العظام وهي رميم، ويا من تستجيب دعاء البائس الضعيف، ويا من تعيد المريض إلى صحته، اللهم اشفي ابنتي وجميع مرضى المسلمين.

اللهم اشفي ابنتي فأنت أعلم بحالها، اللهم رد لها عافيتها وخفف عنها ألمها وصبر قلبها وارحم ضعفها وقلة حيلتها.