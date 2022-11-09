لايف ستايل

أفضل علاج لنزلات البرد عند الأطفال.. لا تهملي «شوربة الخضروات»

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

القاهرة - سمر حسين - صحة

علاج نزلات البرد عند الأطفال

مع اقتراب فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة وما يصاحبها من إصابة الأطفال بنزلات البرد، تبحث الأمهات عن أفضل علاج لها، ويقول الدكتور محمد صدقي، أستاذ أمراض الصدر والحساسية بجامعة الأزهر، خلال تصريحات تلفزيونية، إن أسباب تكرار التعرض لنزلات البرد بصورة مستمرة خلال فصل الشتاء، هي معاناة الشخص من الحساسية، وضعف مناعة الجسم.

1afda97c28.jpg

 افضل علاج لنزلات البرد عند الأطفال

ويرصد «هُن» في السطور التالية، أفضل علاج لنزلات البرد عند الأطفال، تعرفي عليها:

أفضل علاج لنزلات البرد عند الأطفال الرضع

استخدام مرطب الهواء بالرذاذ البارد لتسهيل التنفس عن طريق تقليل الاحتقان في الممرات الأنفية.

إعطاء الرضيع الكثير من السوائل لتجنب الجفاف، ولتهدئة الحلق.

25fd56e340.jpg

أفضل علاج لنزلات البرد عند الأطفال

وكان الدكتور أشرف عقبة، أستاذ أمراض الحساسية والمناعة، قدم في تصريحات سابقة لـ«هُن»، نصائح عدة لعلاج نزلات البرد عند الأطفال.

- تناول أدوية السعال والبرد.

- تناول الأدوية الخافضة للحمى.

- شفط المخاط من أنف الطفل باستخدام الحقنة المطاطية.

- استخدام قطرات محلول ملحي للأنف. 

- استخدام قطرة محلول ملحي لترطيب الممرات الأنفية وتخفيف مخاط الأنف.

58c093abaf.jpg

علاج نزلة البرد عند الأطفال بالأعشاب

تلجأ العديد من الأمهات لاستخدام الأعشاب الطبيعية، كعلاج للأطفال، من خلال تحضير السوائل الدافئة، وأبرزها:

الزنجبيل.

أوراق الجوافة.

عسل النحل.

شوربة الخضروات والدجاج المسلوق.

cce66f0f21.jpg
الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا