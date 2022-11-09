أفضل علاج لنزلات البرد عند الأطفال.. لا تهملي «شوربة الخضروات»

القاهرة - سمر حسين - صحة

مع اقتراب فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة وما يصاحبها من إصابة الأطفال بنزلات البرد، تبحث الأمهات عن أفضل علاج لها، ويقول الدكتور محمد صدقي، أستاذ أمراض الصدر والحساسية بجامعة الأزهر، خلال تصريحات تلفزيونية، إن أسباب تكرار التعرض لنزلات البرد بصورة مستمرة خلال فصل الشتاء، هي معاناة الشخص من الحساسية، وضعف مناعة الجسم.

افضل علاج لنزلات البرد عند الأطفال

ويرصد «هُن» في السطور التالية، أفضل علاج لنزلات البرد عند الأطفال، تعرفي عليها:

أفضل علاج لنزلات البرد عند الأطفال الرضع

استخدام مرطب الهواء بالرذاذ البارد لتسهيل التنفس عن طريق تقليل الاحتقان في الممرات الأنفية.

إعطاء الرضيع الكثير من السوائل لتجنب الجفاف، ولتهدئة الحلق.

أفضل علاج لنزلات البرد عند الأطفال

وكان الدكتور أشرف عقبة، أستاذ أمراض الحساسية والمناعة، قدم في تصريحات سابقة لـ«هُن»، نصائح عدة لعلاج نزلات البرد عند الأطفال.

- تناول أدوية السعال والبرد.

- تناول الأدوية الخافضة للحمى.

- شفط المخاط من أنف الطفل باستخدام الحقنة المطاطية.

- استخدام قطرات محلول ملحي للأنف.

- استخدام قطرة محلول ملحي لترطيب الممرات الأنفية وتخفيف مخاط الأنف.

علاج نزلة البرد عند الأطفال بالأعشاب

تلجأ العديد من الأمهات لاستخدام الأعشاب الطبيعية، كعلاج للأطفال، من خلال تحضير السوائل الدافئة، وأبرزها:

الزنجبيل.

أوراق الجوافة.

عسل النحل.

شوربة الخضروات والدجاج المسلوق.