نصائح للحفاظ على شعر أسود صحي ولامع.. استخدمي الزيوت والكيراتين

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

يحتاج الشعر الأسود إلى عناية خاصة يوميا للحفاظ عليه وعلى لمعانه البراق، وكذلك ليكون صحيا خاليا من العقد، لذلك اتبعي تلك الخطوات للحصول على أفضل نتيجة للعناية بالشعر الأسود، بحسب موقع «ستايل كريز» المتخصص في لايف ستايل والموضة والأزياء.

نصائح الحفاظ على الشعر الأسود

كوني لطيفة مع شعرك: سواء كنت تقوم بتمشيط الشعر أو تدليكه أو تصفيفه، فمن المهم أن تكوني لطيفة مع شعرك.

دهن الشعر بانتظام: يمكن لبعض الزيوت، مثل زيت جوز الهند، أن تغذي شعرك من الداخل وتمنع تلفه، ويمكن أن يساعد تسخين بعض الزيوت، مثل زيت الزيتون، على اختراق القشرة وتغذية الشعر من الداخل.

دلكي شعرك بانتظام: تظهر الأبحاث أن تدليك فروة الرأس ينشط الدورة الدموية ويزيد من كثافة الشعر.

علاجات الشعر: مثل علاج الكيراتين، قد تعزز اللون الطبيعي للشعر، الهدف هو تعزيز محتوى البروتين في الشعر وتقليل تلفه.

استخدمي الأمشاط والفرش المناسبة لشعرك: إذا كان شعرك مجعدًا، فاستخدمي الفرشاة ذات الشعر الخشن، إذا كان شعرك مفرودًا أو مموجًا، فاستخدمي مشطًا واسع الأسنان، مشطي شعرك برفق لتجنب الكسر أو التلف.

لا تمشطي شعرك وهو مبلل: يميل الشعر المبلل إلى التمدد بنسبة تصل إلى 70٪، قد يتسبب ذلك في تلفه.