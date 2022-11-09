أعراض الإصابة بانخفاض حرارة الجسم في الشتاء.. ونصائح للتعامل معها

القاهرة - سمر حسين - صحة

مع حلول فصل الشتاء وما يصاحبه من انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة، قد يتعرض بعض الأشخاص لنزلات برد بصور متكررة، ويتطور الأمر للإصابة بحالة مرضية تعرف بـ«انخفاض حرارة الجسم»، والتي قد يكون لها تأثيرات سلبية على الإنسان في حال عدم التعامل معها وعلاجها بخطوات صحيحة وسريعة.

ما هو انخفاض حرارة الجسم؟

ونقلًا عن مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها cdc، يحدث انخفاض حرارة الجسم نتيجة التعرض لفترات طويلة لدرجات حرارة شديدة البرودة، وحينها يبدأ الجسم في فقدان الحرارة بشكل أسرع من إنتاجها.

ومن ثم سوف تستهلك عمليات التعرض المطولة للطقس البارد طاقة الجسم المخزنة، ما يؤدي إلى انخفاض درجة حرارة الجسم.

وتؤثر درجة حرارة الجسم المنخفضة على الدماغ، ما يجعل المصاب غير قادر على التفكير بوضوح أو التحرك بشكل جيد، وهو ما يشكل خطرًا بسبب عدم مقدرة الشخص على فعل أي شيء.

من هم الأكثر عرضة للخطر؟

غالبًا ما يكون ضحايا انخفاض حرارة الجسم، هم كل من:

1- كبار السن مع عدم حصولهم على قدر كاف من الطعام أو الملابس أو التدفئة.

2- الأطفال الذين ينامون في غرف باردة.

3- الأشخاص الذين بقوا في الهواء الطلق لفترات طويلة، كالمتجولين، والصيادين، والمشردين.

ما هي أعراض انخفاض حرارة الجسم؟

1- الارتجاف الشديد.

2- الشعور بالإرهاق.

3- الارتباك.

4- النعاس.

5- التفوه بكلام غير واضح.

كيفية التعامل عند انخفاض حرارة الجسم

1- يجب وضع الشخص في غرفة دافئة جيدًا.

2- إزالة أي ملابس مبللة يرتديها الشخص.

3- تدفئة مركز جسم الشخص، وهي مناطق الصدر والرقبة والرأس.

4- منح المصاب مشروبات دافئة.