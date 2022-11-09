احذري هذه العلامات تشير لإصابة ابنك بمرض السكري

القاهرة - سمر حسين - ماما

يستعد العالم للاحتفال باليوم العالمي للسكر، في 14 من نوفمبر، القادم، وفقًا لما اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة، في إطار التأكيد على أهمية الاهتمام بالصحة، ومتابعة مؤشرات المرض قبل تدهوره، خاصة إن إهمال العلاج وسُبل الوقاية، قد يؤدي لتطور المرض، الذي بدوره يصل إلى الإصابة بالعمى والفشل الكلوي والنوبات القلبية والسكتات الدماغية وبتر الأطراف السفلية.

أعراض مرض السكري على الأطفال؟

وتعاني العديد من الأمهات من إصابة أطفالهن بالسكري في مرحلة مُبكرة، قد يصعب تصديقها، إلا أن هناك العديد من العلامات التي تبدو اعتيادية ويقوم بها الطفل تشير لإصابته بمرض السكري.

وفي هذا الصدد، كشف الدكتور خالد الخشاب، أستاذ طب السكر والأطفال، بمستشفى أبو الريش، عن الأعراض التي تشير لإصابة الطفل بمرض السكري، والتي جاءت على النحو التالي:

- زيادة نسبة التبول بشكل عام.

- التبول اللا إرادي في بعض الأحيان.

- القيء الكثير لدى الأطفال.

- زيادة الشعور بالجوع، والعطش الشديد.

- فقدان شديد في الوزن.

- زيادة معدلات االقلق والتوتر عند الأطفال.

- الشعور بالهمدان من أعراض النوع الأول لمرض السكر.

- ظهور السمنة لدى بعض الأفراد مصابي النوع الثاني من السكر.

هل السكري يصيب الأطفال بالوراثة؟

وأوضح الدكتور خالد الخشاب طبيب السكر، أن مرض السكري من النوع الأول فقط يمكن أن يورث، حال إصابة أحد الأبوين به، ولكن بنسبة أقل من 10%، وليس شائعا كما يعتقد البعض.

ناصحًا الأمهات بضرورة الأمهات قياس السكر العشوائي، حال ظهور هذه الأعراض، والتوجه لأقرب طبيب لتشخيص المريض.