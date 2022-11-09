ماذا يحدث إذا تناولت الأرز الأبيض يوميا؟.. مرض خطير لا تتوقعه

القاهرة - سمر حسين - صحة

صحن من الأرز الأبيض، هو أمر رئيسي على طاولة الطعام المصرية يوميًا، فلا يمكن الاستغناء عنه بجانب الخضروات، أو الطواجن وأطباق البروتين الرئيسية، فالكثير يفضل مذاقه المميز دون أن العلم بمخاطره الصحية.

ماذا يحدث إذا تناولت الأرز الأبيض يوميا؟

على الرغم من مذاقه المميز، ومكانته على الطاولة لمصرية، إلا أن مخاطره الصحية كبيرة، إذ توصلت دراسة مؤخرًا نشرتها صحيفة «ديلي ميل» البريطانية إلى أن تناول الكثير من الأرز الأبيض يسبب مشاكل كبيرة بالقلب، مثله كمثل تناول الكثير من الحلوى.

وفي سياق الدراسة، فإن الباحثين توصلوا إلى أن الذين يتناولون الحبوب المكررة التي تمت معالجتها مثل الأرز، عرضة للإصابة بمرض الشريان التاجي في منتصف العمر، حيث إنه في عملية الصنع والطهي، يتم تكسير الحبوب المكررة بسرعة في الجسم بسبب تجريدها من الألياف، ما يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم بعد الوجبة.

يمكن أن يؤدي ارتفاع نسبة السكر في الدم إلى إتلاف الأوعية الدموية والأعصاب التي تتحكم في القلب على المدى البعيد، فضلًا عن تكون الترسبات في جدران الشرايين.

طبيبة توضح.. 3 ملاعق من الأرز كفاية

وفي هذا الصدد، أكدت الدكتورة نهلة عبد الوهاب استشارى التغذية، وأستاذ المناعة بجامعة القاهرة، لـ«هن»، أن الأفضل تناول 3 معالق فقط من الأرز بجانب طبق من السلطة الخضراء، وقطعة بروتين للحصول على أكبر قدر من الشبع: «الأرز الأبيض خطر جدًا، والبني المصنوع من الحبوب الكاملة هو الأفضل، ولكن في النهاية لا يفضل سوى 3 ملاعق فقط خلال الوجبة».