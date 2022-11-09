بالشعر والرسم والتمثيل.. طلاب سوهاج ينشرون الوعي بالتغير المناخي: الأرض بتستنجد

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

الاهتمام بقضايا التغير المناخي الذي يشهده العالم أمر بات يشغل بال الملايين من الشعوب، وبالتزامن مع استضافة مصر لـ قمة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ «COP 27»، حرص العشرات من المصريين على المبادرة بالتشجيع على البيئة وصحتها بمختلف الصور، والتي جاء من بينها تقديم مؤتمر خاص بالتوعية نحو قضية المناخ، وذلك بالتعاون بين كل من اتحاد شباب سوهاج، والمجلس النوعي للبيئة، والذي جاء أبطاله مجموعة من المهتمين بقضية المناخ، ونخبة من الطلاب الموهوبين بمركز رعاية الموهوبين بإدارة المراغة التعليمية.

تفاصيل مؤتمر التوعية بقضية التغير المناخي

ومن خلال هذا المؤتمر تم إشراك 13 طالبا وطالبة من قسم الموهوبين بمركز مراغة، تمت التوعية بما يشهده العالم من تغيرات مناخية طارئة تهدد الحياة البيئية، حيث نجح 5 طلاب من بين المشتركين في نشر الوعي بمواهبهم المختفلة، ما بين كتابة القصائد الشعرية وإلقائها، والتمثيل، وأيضًا الرسم.

«في البداية فكرت إني أدمج بين دوري الوطني والمجتمعي، ودوري المهني كمسؤول موهوبين وتعلم ذكي وتوصلت لفكرة إشراك الطلاب الموهوبين في فعاليات المؤتمر وحث الشباب والأجيال على الوعي بقضية المناخ».. حسب حديث السيدة إيمان صابر، مسؤول التعلم الموهوبين والتعلم الذكي بمراغة.

التوعية بقضية المناخ بتمثيلية وقصائد ورسومات

ومن خلال هذا المؤتمر تم إشراك 13 طالبا وطالبة من قسم الموهوبين بمركز مراغة، تمت التوعية بما يشهده العالم من تغيرات مناخية طارئة تهدد الحياة البيئية، حيث نجح 5 طلاب من بين المشتركين في نشر الوعي بمواهبهم المختفلة، ما بين كتابة القصائد الشعرية وإلقائها، والتمثيل، وأيضًا الرسم.

وتواصل السيدة إيمان حديثها: «هناك ثلاثة طلاب قدموا قصيدة بعنوان إحنا ولاد النهارده عن المناخ، وفي طالب رسم 10 صور عن القضية نفسها، وأيضا قدمت طالبة كلمة خاصة تحدثت فيها بلسان كوكب الأرض، وهو يستنجد من أفعال البشرية وما وصلت إليه من تلوث وتصحر ومعاناتها من الأضرار دي».

وسرعان ما لاقى أداء الطلاب الموهوبين أمام المسؤولين في المؤتمر استحسان وإشادات الجميع بالمحافظة، «ماتوقعناش الإشادات دي، «الطلاب بعد هذه الإشادة بقا عندهم الحماس يشاركوا في أي مؤتمرات ليها علاقة بموضوع مصيري ومهم للبشرية زي التغيرات المناخية للأرض».