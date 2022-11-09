أفكار لصيحات الجليتر للبشرة السمراء.. «استخدمي الألوان الفاتحة»

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

يبحث الكثير من النساء عن المكياج المناسب للسهرات الخريفية والتي يعتبر الجليتر شيئا أساسيا فيها، لذلك في هذا التقرير يقدم «هن» أفكارا لتطبيق الجليتر على البشرة السمراء ليكون مناسبا لحفلات الخريف والشتاء المقبل، وبخطوات بسيطة كما عرضته دور الأزياء العالمية منها ديور في عروض أسابيع الموضة الخاصة بموضة شتاء وخريف 2023، وأيضًا اتبعت تلك الصيحات مشاهير منهم ريهانا.

مكياج جليتر للبشرة السمراء

يساعد الجليتر الأنثى في الظهور بشكل أكثر جاذبية وذلك عندما يتم تطبيقه بشكل جيد، من خلال اختيار ألوان ظلال العيون أو الجليتر المناسبة لصاحبات البشرة السمراء وطريقة تطبيقها بشكل صحيح للحصول على مكياج خريفي دافئ، وفقًا لموقع «Pinterest».

لتطبيق مكياج الجليتر حتى يكون مناسبا للبشرة السمراء ويظهر تميزها في السهرات الخريفية يجب أن تهتمي أولًا بتطبيق ظلال العيون من الجليتر المناسب لبشرتك قبل تأسيس الجفنين العلويين بالألوان المناسبة، يمكن تطبيق مجموعة ظلال عيون «5 Couleurs Couture - Limited Edition 359 cosmic eyes من ديور Dior».

كما يمكن تطبيق نوع آخر من الجليتر الفضي الناعم والذي يعطي مظهرًا جذابا لصاحبات البشرة السمراء اللاتي يتألقن بالألوان الفاتحة مثل الفضي بشكل كبير، وهذا النوع يسمى «Diorshow Fusion Mono 381 millenium من ديورDior».

خطوات تطبيق مكياج جليتر للبشرة السمراء

بأسلوب محترف لتطبيق الجليتر اختاري اللون الرمادي الفضي مع مجموعة الظلال التي تحتوي على الألوان التالية الرمادي، البيج، الذهبي والفضي، واستخدميها باتباع هذه الخطوات:

طبقي الظلال الرمادية الفاتحة، الموجودة عند الجهة اليسرى السفلية من العبوة، عند الجفن العلوي المتحرك.

في الخطوة التالية انتقلي إلى الظلال الرمادية الداكنة، الموجودة عند الجهة اليمنى السفلية، وطبقيها عند الزاوية الخارجية للجفن العلوي المتحرك بشكل خارجي.

استخدمي الظلال الذهبية الفاتحة، الموجودة عند الزاوية اليمنى العلوية من العبوة، وطبقيها عند الجفن العلوي الثابت تحت الزاوية الخارجية للحاجب.

أستخدمي الظلال باللون البيج الموجودة في النصف لتطبيقها عند مدمع العين.

انتقلي إلى الظلال الرمادية الموجودة عند الجهة اليسرى العلوية من العبوة وطبقيها بشكل رفيع تحت خط الرموش السفلية.

طبقي أخيرًا الظلال الجليتر الفضية بشكل طبيعي متناثر على الجفنين العلويين الثابت والمتحرك.

ضعي الكحل الأسود داخل الجفن السفلي والماسكرا التي تساعد على تطويل الرموش العلوية والسفلية.