أكثر أبراج البنات «الفرفوشة».. هتخليك بتضحك دايما

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

المرح والضحك والكوميدية من الطباع التي يبحث عنها الكثير من الرجال في شريكة الحياة لتكون الحياة مبهجة وتحتوي على روح مختلفة، وهو ما ترصده خبيرة الأبراج عبير فؤاد في السطور التالية.

تقدم عبير فؤاد خبيرة الأبراج عبر «هن»، أكثر أبراج البنات «الفرفوشة» حسب وصفها أي التي تتصف بالمرح والكوميدية.

أبراج البنات «الفرفوشة»

برج الجوزاء

صاحبة برج الجوزاء تتمير بسرعة البديهة ما يجعلها تستطع قول إيفيهات سريعة والتقاط أي موقف بشكل كوميدي لأنها شخصية مرحة وتحب الحياة وخفيفة ما يجعلها خفيفة الظل ولديها روح سخرية.

برج الميزان

أغلبية الوقت تكون صاحبة برج الميزان، كوميدية أو فرفوشة عندما تكون في حالة مزاجية جيدة، خاصة أنها اجتماعية ويمكنها قول النكات بلباقة.

برج الدلو

صاحبة برج الدلو تمتلك سرعة بديهة لذا يكون لديها القدرة على قول النكت إلا أنها لها طريقتها المفاجأة في ذلك.

برج القوس

رغم أن صاحبة برج القوس تميل إلى الدراما، إلا أنها لديها روح سخرية تجعلها مختلفة تشبه فيها صاحبة برج الجوزاء.

برج الثور

صاحبة برج الثور شخصية فرفوشة وتدخل القلب بسهولة عن طريق المرح والضحك وتجعل الطرف الآخر يشعر براحة وأنه على طبيعته.