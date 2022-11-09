فوائد اليوسفي المذهلة على صحة المرأة.. يؤخر الشيخوخة ويعالج حب الشباب

القاهرة - سمر حسين - صحة

اليوسفي من الأكلات المميزة والتي يفضلها بعض الأشخاص سواء من خلال تناولها كثمرة أو مشروب، وخاصة أن من المتعارف عليها أنها تحتوي على فيتامين سي.

وشرح الدكتور محمد عربي خبير التغذية العلاجية، أن اليوسفي من الفواكه المميزة وخاصة للمرأة لأنه مرتبطة بالصحة والجمال وفيما يلي فوائد اليوسفي.

فوائد اليوسفي على الصحة

- يحتوي اليوسفي على فيتامين سي، الذي بدوره يعمل على تقوية المناعة، وخاصة في فصل الشتاء لتجنب الإصابة بالإنفلونزا أو دور البرد.

- اليوسفي متميز بالكولاجين، الذي يعطي البشرة مظهر مشدود وأكثر مرونة، بالجسم.

- يحتوي اليوسفي على فيتامين A الذي يعمل على تجديد الخلايا.

- يمتلك اليوسفي الكثير من المعادن المهمة للجسم مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم والفسفور والحديد ومضادات الأكسدة.

- اليوسفي غني بالألياف ما يجعله مفيد لعدة أمراض.

- يعمل اليوسفي على تأخير الشيخوخة.

خبير التغذية: اليوسفي يقي من حب الشباب

- يحتوي اليوسفي على فيتامين ج الذي يعمل على تعزيز صحة البشرة ومنع ظهور الحبوب، وإصلاح خلايا البشرة وظهورها بشكل حيوي ومرن.

- يعمل على علاج حب الشباب حيث إنه يحتوي على حمض الستريك المضاد للبكتيريا، ويمنع ظهوره بالمستقبل.

- اليوسفي يقلل من ظهور الرؤوس السوداء.

- يعمل على الوقاية من الشمس، وتفتيح البشرة والتخلص من الصبغات والبقع الداكنة.