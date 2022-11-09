فوائد زيت الجرجير للشعر.. «مرطب طبيعي وبيقوي البصيلات»

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

مع انتشار المواد الكيميائية في منتجات الشعر يتعرض للتلف والجفاف، لذلك يبحث الكثير من السيدات والفتيات عن المواد الطبيعية التي تأتي من الخضروات والطبيعة بشكل عام حولنا، ومن تلك الخضروات المهمة في زيادة كفاءة الشعر هو الجرجير الذي يعمل على ترطيب فروة الشعر ويزود من طولة وكثافته، ويمكن الاستفادة من الجرجير سواء كان زيت أو تناوله مع الطعام، في التقرير التالي يقدم «هن» فوائد زيت الجرجير للشعر.

فوائد زيت الجرجير للشعر الجاف

بالنسبة لفوائد زيت الجرجير للشعر الجاف، يعمل على تغذية وترطيب الشعرالجاف والمتقصف في محاولة لاستعادة صحة الشعر، كما أنه يعمل على ترطيب خيوط الشعر وتنظيف فروة الرأس من الشوائب، ويستخدم الزيت كعلاج للشعر أو بلسم للحصول على فوائد الجرجير.

أما عن طريقة إستخدامع بعد شراء زيت الجرجير دلكي كمية مناسبة من الزيت على شعرك وفروة رأسك قبل غسل شعرك بالشامبو والبلسم، لإضافة الرطوبة، ومع الاستخدام المنتظم، تزداد كثافة ولمعان الشعر.

فوائد زيت الجرجير للشعر والبشرة

أما عن فوائد زيت الجرجير للشعر، فهو يحتوي على مجموعة كبيرة من المركبات النباتية المهمة لصحة الجلد وفروة الرأس، وخاصة فيتامين أ «بيتا كاروتين» وفيتامين ج وفيتامين هـ ومختلف المغذيات النباتية، بما في ذلك الكاروتينات والكلوروفيل والمركبات الفينولية.

قال الدكتور محمد رحيم أخصائي التغذية العلاجية والسمنة لـ «هن»:«الجرجير زيه زي السبانخ هما من الخضروات اللي تعتبر مخزن للأملاح والفيتامينات والحديد وتناولهم مهم ومفيد جدًا للشعر وبتفرق في كفائته وترطيبه».

أما عن فوائد زيت الجرجير للبشرة، يعمل زيت الجرجير على زيادة نضارة البشر والتقليل من ظهور التجاعيد، كما أنه يحمي البشرة من الجفاف، ويحمي من الإصابة بحب الشباب، وهو أيضا من الزيوت التي نساعد في نمو شعر الحواجب.