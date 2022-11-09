6 أسباب لن تتوقعها تسبب ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل



ارتفاع الكوليسترول من المشكلات الصحية الشائعة بين النساء، تحدث الإصابة به، بسبب مجموعة من العوامل، سوف نذكرها في التقرير التالي.



السمنة

ترتبط السمنة بزيادة مستويات الكوليسترول في الدم، لأن الأطعمة الدسمة التي تزيد الوزن تحتوي على دهون مشبعة، تتسبب في حدوث ارتفاع ملحوظ فى الكوليسترول، وذلك وفقًا لما ذكره موقع healthgrades.

التقدم في العمر

مستويات الكوليسترول تميل إلى الزيادة مع تقدمنا ​​في السن، وذلك ينطبق على النساء في سن 55 عامًا أو أكبر، كما يمكن أن يساعد اتباع عادات نمط حياة صحية، مثل ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، في السيطرة على الكوليسترول عند التقدم في العمر.

التدخين

يمكن أن يؤدي ذلك إلى تلف الأوعية الدموية، مما يؤدي إلى تراكم الترسبات، كما يسبب التدخين صعوبة في ممارسة الرياضة التي تساعد بشكل طبيعي على خفض مستويات الكوليسترول في الدم.

التاريخ العائلي

عادة ما يرتبط خطر إصابتك بارتفاع الكوليسترول في الدم، إلى التاريخ العائلي، لذا يجب القيام بفحص دوري لمستويات الكوليسترول في الدم.

مرض السكري

النساء المصابة بمرض السكر، يعدوا أكثر عرضة لارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، لذا إذا كنت مصابًا بداء السكري، فمن الضروري التواصل مع الطبيب حول خطوات خفض نسبة الكوليسترول الضار.

ارتفاع ضغط الدم

يعد ارتفاع ضغط الدم أحد العوامل التي تهدد صحة القلب، وعندما تصاب النساء بهذه الحالة، يمكن أن تزيد بشكل كبير من خطر ارتفاع الكوليسترول في الدم.

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