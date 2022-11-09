"الشبح الودود".. مصور يرصد "مخلوق غير مألوف": يستطيع ابتلاع كائنات ضعفه حجمه (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - رصد المصور الفوتوغرافي "جيانكارلو مازاريزي" سمكة غير مألوفة، وفي إندونيسيا، وتحديدًا جزيرة لمبه، إذ فاجأ متابعيه بسمكة يعتقد أنها جميلة في قُبحها.

وتُعرف باسم "Hairy Frogfish"، أي سمكة الضفدع المشعّرة، وتعيش بين إندونيسيا والفلبين. وتعتبر هذا النوع من الأسماك نادرًا. وبحسب ما ذكره موقع Florida Museum، فإنه يتمتع بالقدرة على تمويه نفسه للانقضاض على فريسته. ويستطيع ابتلاع كائنات تقارب ضعف حجمه.

وإذا كنت تعتقد أن العثور عليه في موطنه، أي بالقرب من الطحالب والصخور، أمرًا سهلًا.. فأنت مخطئ. وفي الواقع، تستطيع عين مدرّبة فقط اكتشافه والتعرف عليه، وهذا النوع من الأسماك ليس خطيرًا على الإطلاق أو حتى سامًا.

وكشف المصور جيانكارلو مازاريزي والذي يعيش في إيطاليا، أن مرشد الغوص سيكون مفيدًا في معرفة موطن وسلوك الحيوان الذي قد ترغب برصده. وغالبًا ما يتساءل الناس عن طبيعة هذا الحيوان البحري، الذي صوره مازاريزي، وعمّا إذا كان موجودًا بالفعل.

وقال عن هذا النوع من الأسماك أنه مثل جميع أسماك الضفادع، فإنه لا يسبح أبدًا تقريبًا. ولكنه يتحرك ببطء شديد باستخدام زعانف الحوض كأرجل و"يمشي" في قاع البحر, وأضاف في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "أسميته وحش ودود لأن هذه ردود فعل الناس الذين يرونه لأول مرة في الصور.. إنه ليس جميلًا أو أنيقًا.. يبدو وكأنه يرتدي قناعًا لإخافة الأرواح الشريرة

ورغم أن هذه الأسماك تتسلل إلى فرائسها في بعض الأحيان، إلّا أنها تستطيع استدراج فريستها إليها في أحيان أخرى