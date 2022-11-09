الامارات | الرجل الأكثر جاذبية في 2022: النبأ سيسعد أمي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختارت مجلة بيبول الأميركية الممثل كريس إيفانز (41 عاماً) ليحمل لقب الأكثر جاذبية لعام 2022. وقال بطل «كابتن أميركا» إن «هذا النبأ سوف يسعد على الأقل شخصاً واحداً.. والدتي سوف تكون سعيدة جديداً»، مضيفاً: «هي فخورة بكل ما أفعله، ولكن هذا أمر يمكنها حقاً التفاخر به».

وبعد بدء مسيرته الفنية منذ 22 عاماً، يعترف إيفانز بأنه مستعد للتعامل مع الأمور ببطء. وتابع: «الأمر الأكثر إمتاعاً في عملي الآن هو أنني أشعر بالأمان الكافي لكي آخذ الأمور بروية».