مفارقة غريبة تعرضت لها مذيعة اسكتلندية.. حذرت من مرض خطير وأصيبت به

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مفارقة غريبة تعرضت لها مذيعة اسكتلندية، وذلك بعد أن أصيبت بتعفن الدم، عقب مرور أيام من طرحها قضية للنقاش والتوعية من هذه الإصابة وكيفية التعامل الصحيح معها، وكذلك التواصل مع إحدى الناجيات منها على شاشة التليفزيون.

تفاصيل الأزمة الصحية للمذيعة

ووفق ما كشفته صحيفة «مترو» البريطانية، فإن الأزمة الصحية للمذيعة البالغة من العمر 30 عامًا، بدأت بشعورها بتوعك شديد دام معها لمدة 36 ساعة، لكنها لم تدرك على الإطلاق أنها أصيبت بتعفن الدم، الذي يمكن أن يؤدي إلى تلف الأنسجة وفشل الأعضاء.

وكانت تعرضت المذيعة الإخبارية إلى إصابتها بعد مرور ما يقرب من 30 يوما من إجرائها مقابلة تلفزيونية مع ناجية من تعفن الدم تدعى كيمبرلي برادلي، والتي كانت أوضحت لها كيف انتهى بها الأمر في غيبوبة تامة لمدة 8 أيام بعد إصابتها بتسمم الدم بالمكورات السحائية.

المذيعة الاسكتلندية تتحدث عن تجربتها مع الإصابة

وبعد أن تعافت سرعان ما تحدث المذيعة التي تدعى «سارة ماكمولان» عن تجربتها الشخصية مع الإصابة بتعفن الدم، قائلة في تصريحاتها عبر منصات التواصل الاجتماعي: «بعد شهر من إجراء هذه المقابلة، انتهى بي الأمر إلى أنني لست على ما يرام مع تعفن الدم».

ووجهت الشابة الثلاثينية نصائحها لمتابعيها لتوخي الحذر من هذه الإصابة الصعبة، قائلة: «إذا كنت تشك في أنك مصاب بتعفن الدم، فلا تتردد في التصرف العاجل وطلب الإسعاف».