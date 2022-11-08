أعراض كانسر القولون.. 10 أمور تشير للإصابة بالمرض الخبيث

القاهرة - سمر حسين - صحة

يبحث الكثر من الأشخاص عن أعراض كانسر القولون، إذ إنه أحد أنواع السرطانات الأكثر انتشارًا والمسببة للوفاة، خاصة لأنه يصيب جميع الفئات العمرية، وتتشابه أعراضه مع أعراض الكثير من أمراض الجهاز الهضمي.

أعراض كانسر القولون

ووفقًا لما يؤكده أطباء الجمعية الأمريكية للسرطان، فإن سرطان القولون والمستقيم لا يسبب في الأغلب أعراضا حتى ينمو أو ينتشر في الجسم، وبالتالي يكون من الأفضل الخضوع لفحوص دورية حتى قبل ظهور أي أعراض.

أعراض سرطان القولون عند النساء

وبحسب ما ذكره الدكتور مدحت خليل، استشاري الجهاز الهضمي، في لقاء تلفزيوني سابق على قناة «الحياة»، فهناك بعض الأعراض التي تشير لإصابة السيدات بالقولون، وهي:

- تغيير في حركة الأمعاء مثل الإسهال والإمساك.

- ظهور دم لونه أحمر فاتح أو غامق جدًا في البراز.

- ظهور مخاط.

- الشعور الدائم بالتعب والإرهاق.

- تغير حجم البراز لـ«الأرفع» بشكل غريب عن المعتاد.

- انتفاخ مستمر في القولون.

- الشعور بالتقلصات، ووجود غازات في البطن.

- فقدان الوزن بدون سبب.

- الإصابة بالزوائد اللحمية الحميدة.

- انقطاع الطمث، وهو ما يعد مؤشرا للإصابة بجميع أنواع السرطانات.

أعراض سرطان القولون المبكر

- تغير في عادات التخلص من الفضلات، مثل الإسهال أو الإمساك أو التبرز.

- الشعور بحركة أمعاء متغيرة بعد الخروج من الحمام.

- وجود دم في البراز

- أن يبدو البراز بنيا داكنا أو أسود.

- الشعور بمغص وانتفاخات غازية وآلام.

- إجهاد بشكل عام.

- فقدان الوزن من دون سبب .

- انقطاع الطمث: تزداد مخاطر إصابة المرأة بجميع أنواع السرطان.

أعراض سرطان القولون عند الأطفال

- الإسهال أو الإمساك، أو كلاهما بشكل مستمر لدى الطفل.

- ألم أسفل البطن، يصاحبه تقلصات أو انتفاخ.

- تغير في قوام البراز.

- فقدان الوزن بشكل ملحوظ دون وجود سبب، ورفضه لكل أنواع الطعام وفقدان الشهية.

- شعور الطفل بالغثيان والقيء.

- ظهور دم في البراز.

- انخفاض مجهود الطفل.

- الرغبة في النعاس.

- ضيق التنفس.

- شحوب الجلد.

الوقاية من سرطان القولون

ووفقًا لما ذكره استشاري الجهاز الهضمي، فالوقاية من سرطان القولون تأتي باكتشافه في المراحل الاولى، إذ تصبح نسبة الشفاء أعلى لأكثر من 90%، بالإضافة لضرورة عمل منظار مسحي على القولون كل 4 سنوات، حال اكتشاف تاريخ مرضي في العائلة.