طريقة عمل الشعرية باللبن.. أكلة أساسية في فصل الشتاء

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

مع اقتراب فصل الشتاء، تبدأ العديد من ربات المنازل، وخاصة الأمهات بالبحث عن طريقة عمل الشعرية باللبن، إذ إنها من الأكلات التي ارتبطت بليالي الشتاء، لمذاقها المميز وقدرتها على التدفئة أيضًا، فضلًا عن فوائدها الغذائية والصحية.

طريقة عمل الشعرية

ويقدم «هن» لربات المنازل طريقة عمل الشعرية باللبن، في السطور التالية.

طريقة عمل الشعرية باللبن والنشا

المقادير:

كوب من الشعرية

كوب من السكر

ملعقتان كبيرتان من السمنة البلدي

كيلو من اللبن كامل الدسم

رشة من القرفة

كيس من الفانيليا

ملعقتان صغيرتان من نشا الذرة

مكسرات مجروشة وجوز هند للتزيين

طريقة عمل الشعرية باللبن والنشا

على نار متوسطة، حمري الشعرية في السمنة، وقلبيها إلى أن يتغير لونها ويصبح ذهبي.

ضعي الحليب بالتدريج على الشعرية وقللي درجة حرارة النار.

ضيفي السكر على الخليط، ونحركه حتى يذوب تماماً.

ضيفي النشا مع نصف كوب من اللبن أو الماء ونقلبها جيداً، ثم نضيفه على المزيج السابق ونستمر في التحريك.

ضيفي القرفة مع الفانيليا ثم يصب المزيج في طبق التقديم مع التزيين بالمكسرات وجوز الهند.

طريقة عمل الشعرية باللبن في الفرن

وإليكِ طريقة أخرى غير المعهودة لتحضير الشعرية باللبن ولكن بالفرن.

المقادير:

2 كوب شعرية‏

2 كوب حليب‏

½ كوب سكر

3 بيض

معلقة كبيرة زبدة

معلقة صغيرة فانيليا

طريقة عمل الشعرية باللبن في الفرن

في بداية التحضير سخني الفرن عند درجة حرارة 180 درجة.

على حرارة متوسطة، شوحي الشعرية بالزبدة وقلبي باستمرار حتى يصبح لونها ذهبي.

ضعي باقي المقادير في وعاء كبير، واخفقهم جيدًا.

احضري صينية بايركس، وضعي فيها الشعرية ثم اسكبي خليط الحليب.

غطي الصينية بالفويل وضعيها في الفرن لمدة 30 دقيقة.

أزيلي الفويل ثم ضعيها مُجددًا في الفرن لمدة 10 دقائق وقدميها ساخنة.

طريقة عمل الشعرية باللبن الجاهزة

وإليكٍ طريقة عمل الشعرية باللبن، وفقًا للشيف نجلاء الشرشابي.

مقادير الشعرية باللبن الجاهزة

نصف كوب شعرية.

كوبان من اللبن كامل الدسم

ملعقة زبدة.

ملعتان من السكر حسب الرغبة.

ملعقة صغيرة قرفة.

طريقة عمل الشعرية باللبن الجاهزة

في وعاء متوسط الحجم، وعلى نار متوسطة، حمري الشعرية مع ملعقة الزبدة، وانتظري حتى يصبح لونها ذهبي مائل للاحمرار.

ضعي الحليب للشعرية بالتدريج وحركيها بشكل مستمر.

اتركي الشعرية حتى تنضج.

ضيفي السكر والقرفة في النهاية، حتى تصبح كثيفة وتقدم.