الفائزة بالمركز الأول في «اتحضر للأخضر» بـCop27: أحّول النفايات الإلكترونية لمشروع نسائي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

منذ بداية اليوم الأول لقمة المناخ Cop27 في مدينة السلام شرم الشيخ، كان التأكيد على أن التمكين النسائي دور مهم وفعال في إنقاذ الأرض من خطر الانبعاثات الكربونية، بالإضافة إلى كونها من أكثر المتضررين جرائ تلك التغيرات التي تعرضها للعنف والتهجير في البلاد النامية.

وفي اليوم الخاص بالمرأة ضمن فعاليات قمة المناخ، كان هناك عرض خاص بالمشروعات التي تقدمها الكوادر النسائية للحد من التغيرات المناخية، وطريقة التكيف معها، وتقديم حلول تساعد النساء اللاتي يواجهن الفقر على البدء في مشروعاتهن الخاصة.

وكرم رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الدكتورة منى طمان، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة قادة المستقبل الدولية، والمحاضر الدولي في تكنولوجيا التعليم والتعليم الإلكتروني، عن مشروعها الفائز بالمركز الأول ضمن مشروعها المرأة في المبادرة الوطنية «اتحضر للأخضر»، والذي يوفر للعنصر النسائي مستقبلا أفضل بمشروع خاص في المنزل.

منى طمان: مشروعي صديق للبيئة ويوفر دخلا مميزا للمرأة

وخلال قمة المناخ Cop27، قدمت الدولة مبادرة «اتحضر للأخضر» في شرم الشيخ، وكان من ضمنها مشروعات خاصة بالمرأة مثل مشروع منى طمان، والذي يضمن توفير حياة أفضل للسيدات، كونه قائم على مواد تكنولوجية صديقة للبيئة.

أما عن فكرة المشروع، قالت منى طمان، لـ «هن»: «فكرتي عبارة عن تصميم قاطع ثلاثي الأبعاد لإعادة تدوير النفايات الإلكترونية، أخذت مجموعة من الأجزاء الموجودة في الأجهزة الإلكترونية زي اللاب توب، باخد جزء أصمم بيه الجهاز وأبرمجه وجزء بيروح لإعادة تدوير البلاستك، في النهاية بعد ما بيشتغل الجهاز نقدر نقطع مادة زي الخشب بشكل ثلاثي الأبعاد، ممكن تستخدمه المرأة ويكون مصدر دخل ليها».

وأضافت: «دورالمرأة مهم جدا في إنقاذ المناخ، عشان كدا شاركت في الجزء الخاص بمشروعات المرأة ودورها في حماية البيئة من تغيرات المناخ، وجهازي له دور كبير في الحفاظ على البيئة من تغيرات المناخ، من خلال إعادة تدوير النفايات الإلكترونية، ولدي أفكار لتصميم وتصنيع أجهزة جديدة من النفايات الإلكترونية لتقليل الانبعاثات الناتجة منها سأقدمه في القمة».

دور مشروعات المرأة في قمة المناخ

وعن دورها في قمة المناخ Cop27، قالت «منى» إن القمة المناخية المنعقدة في شرم الشيخ فرصة لعرض المشروعات الخاصة بالمرأة أمام شركات الاستثمار الدولية.

وحول المشروعات الفائزة في منطقة الـ«graen zone» 0، قالت «منى»: «هسافر مع المجموعة لشرم الشيخ مع 18 آخرين من اللي فازوا على مستوى الجمهورية، وفرصة لإظهار أفكارنا ومشاريعنا على الصعيد الدولي والعالمي أمام شركات الاستثمار الدولية».

يذكر أن مشروع منى طمان فاز العام الماضي، بجائزة الإبداع الإستثماري من شركة «Global Win».