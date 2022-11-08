فوائد لن تتوقعها.. ماذا يحدث لجسمك عند شرب الماء قبل تنظيف أسنانك؟



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

الماء هو المكون الأساسي للجسم البشري؛ حيث يشكّل كمية تتراوح بين 50 و70% من وزن الإنسان، وهذا يتوقف على حجم الجسم.



وللاستهلاك الكافي والمنتظم من الماء فوائد صحية عديدة، ولهذا يوصي خبراء التغذية بشرب 8 إلى 10 أكواب من الماء كل يوم للحفاظ على صحة جيدة، كما يساعد على رطوبة الجسم بشكل كبير.



لكن هل تعرف ما يحدث لجسمك عند شرب الماء فور الاستيقاظ، حتى قبل تنظيف أسنانك بالفرشاة؟.. هذا ما يكشفه موقع health.



تنشيط الجسم

يمكنك تنشيط جسمك كل صباح من خلال شرب الماء على الريق، وذلك لأن الماء يعمل على تغذية الجسم والخلايا ويساعد على تحسين الهضم وتحسين عملية الامتصاص، كما يساعد أجهزة الجسم التي تحتاج إلى الماء على الريق للقيام بوظائفها بشكل سليم.



ينصح بشرب من 6 إلى 8 أكواب يومية وبشكل متقطع، فالماء على الريق يحمي جسمك عند خروجك في ساعات الصباح الأولى للعمل.



محاربة الجراثيم والبكتيريا

أثناء الليل يمكن أن تتكاثر الجراثيم والبكتيريا داخل فمك، وعندما تشرب الماء في الصباح قبل غسل الأسنان بالفرشاة، فإن ذلك سينظف فمك.



محاربة الأمراض

شرب الماء قبل تنظيف الأسنان بالفرشاة، سيقوي مناعتك، وسيقلل مخاطر الإصابة بالسعال أو البرد أو الإنفلونزا.



حماية العظام

الأشخاص الذين يعانون من التهابات العظام عليهم شرب 4 أكواب من الماء على الريق، و4 أكواب قبل الغداء و4 أكواب قبل وجبة العشاء بساعة لتحسين عملية الهضم.



تحسين حركة الجهاز الهضمي

شرب الماء على الريق يحسن من حركة الجهاز الهضمي ويساعد الجسم على حرق الدهون، ويطهر المعدة من السموم.



منع أمراض الكلى

من فوائد شرب الماء على الريق، الوقاية من أمراض الكلى والتهابات الجهاز البولي، فالكلى تؤدي وظيفة طرد السموم من الجسم عن طريق الماء.



التخلص من رائحة الفم الكريهة

تتغير رائحة الفم نسبة إلى تغير درجة الرطوبة داخل الفم، لذا قد نستيقظ من النوم ونشعر أن رائحة أفواهنا غير مستحبة وذلك لأننا نكون نائمين ولا نشرب الماء، وهناك نوع من البكتيريا ينمو داخل الفم ليلاً.



وشرب الماء على الريق يقضي عليها، يمكنك شطف فمك بالماء للقضاء على الرائحة وإزالة البكتيريا.



الوقاية من أمراض الجهاز البولي

شرب الماء على الريق يحافظ على الحالبين والجهاز البولي عن طريق طرد السموم من الجسم، لأن احتفاظ الجهاز البولي بالسموم على المدى الطويل قد يسبب التهاب الحالبين والمثانة.



الوقاية من الحصوات المرارية وحصوات الكلى

شرب الماء على الريق حينما تستيقظ من النوم مباشرةً يحميك من تكون الحصوات المرارية والكلوية، لأن الماء يعمل على تنظيم عمل الكلى وإخراج السموم عبر الكلى، وإذا كان هناك عيوب وراثية أو خلقية كضيق الكلى عند بعض الأشخاص تقوم بتمرير السموم إلى مجرى البول فقد تسبب الحصوات الكلوية.

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