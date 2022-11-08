رجل يكتشف إصابته بالسرطان بطريقة غربية.. وهذه العلامات احذرها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

تلقى رجل يدعى "آش"، 53 عاما، صدمة عندما تم تشخيص إصابته بسرطان البنكرياس في المرحلة الرابعة، أثناء وباء كورونا.

وفي حديثه إلى موقع Pancreatic Cancer UK ، تذكر آش اللحظة التي أدرك فيها أن هناك شيئًا ما في جسده، وقال: "مرضت في يناير 2021، واكتشفت في النهاية أنني مصاب بسرطان البنكرياس في المرحلة الرابعة وغير صالح للجراحة".

تابع آش: "عندما أصبت بالمرض، ظننت أن ظهري يؤلمني، أعاني من التهاب القولون، لذا فأنا أعاني من مثبطات المناعة وكنت أعمل من المنزل، لكنني بدأت أجد صعوبة في الجلوس على مكتبي".

"أجري اختبارات دم منتظمة بسبب التهاب القولون، لكن نتائج وظائف الكبد كانت غير طبيعية، في أحد الأيام اتصل بي طبيبي وأخبرني أنني بحاجة للذهاب إلى المستشفى، الآن، بحلول الوقت الذي عدت فيه إلى المنزل، كنت أشعر وكأن وجهي أزرق بعد إجراء العديد من فحوصات الدم، لقد أرادوا فحصي بالموجات فوق الصوتية أيضًا "، كما يقول.

كان لدى الخبراء الكثير من النظريات حول ما كان يحدث، فيما يتعلق بالتهاب القولون لدى "آش" وربما الكبد، لكن لم يتم ذكر السرطان في هذه المرحلة.

في النهاية، قال مستشاره في الجهاز الهضمي إنه يريد إجراء فحص بالأشعة المقطعية، لأن نتائج اختباراته لم تكن حاسمة.

ويضيف المريض: "استغرق الأمر أسابيع لإجراء الفحص، وعندما حصلنا على النتائج أخيرًا، سألته ما هو الأمر معي، قال إنه قد يكون مخطئًا، لأنه لم يكن مجال خبرته، لكنه اعتقد أنه يمكن أن يرى ظلًا على البنكرياس الذي قد يكون سرطانًا، لذا كانت الخطوة التالية هي إحالتي إلى فريق [الأطباء والممرضات المتخصصين في علاج أمراض البنكرياس]. "

ولم يكن لدى الرجل تشخيص رسمي بعد أن أصيب بجلطة دموية ضخمة، حيث تابع: "أخبرت الممرضة في عيادة DVT عن ظل البنكرياس الذي رآه مستشاري، وقالت إن تجلط الأوردة العميقة كان أيضًا أحد أعراض سرطان البنكرياس".

وواصل آش: "طلبت من الاستشاري أن يكون صريحًا معي لأنني لم أكن أعرف ما الذي يحدث، قال إنهم يعتقدون أنني مصابا بسرطان البنكرياس، وظنوا أنه انتشر بالفعل إلى الكبد، كان السرطان في المرحلة الرابعة وغير صالح للجراحة، سألت عما يعنيه ذلك بالنسبة لي، فقال إن خياري الوحيد هو العلاج الكيميائي المسكن".

وفشلت أول خزعة للمريض، لم يتمكنوا من الحصول على أي نتائج مفيدة، في الخزعة الثانية، تمكنوا من الحصول على نسيج كافٍ للتأكد من إصابته بسرطان غدي في رأس البنكرياس، ثم خضع للعلاج الكيميائي، مما أدى إلى إصابته بعدوى خطيرة ودخل المستشفى لمدة أسبوع.

لم يمنع التشخيص "آش" من عيش الحياة على أكمل وجه: "لقد قضيت إجازة العمر في اسكتلندا قبل علاجي الكيميائي، لقد أردت أن أفعل ذلك لسنوات، صرفت معاشاتي التقاعدية وأخذت أختي وزوجها وابنة أخي معي، لقد قضينا وقتًا رائعًا!. من المهم القيام بالأشياء التي كنت أرغب دائمًا في القيام بها ".

وتابع: "لقد رتبت جنازتي، ورتبت كل شئوني حتى يكون كل شيء سهلاً على عائلتي، أحتفظ ببعض المفاجآت للناس! ستكون الجنازة ممتعة، يضحك الجميع! هذا ما أريده، يعني أنه يمكنني الاستمتاع بنفسي دون التركيز على جانب الموت في الأشياء".

وواصل: "أشعر بأنني محظوظ لأنني قضيت هذا الوقت لأعيش فيه، أردت مشاركة قصتي لأنها، نعم، كانت مرهقة ومزعجة لكنني أشعر أنني لا أستطيع ترك ذلك يمنعني من عيش حياتي، لا أعرف كم من الوقت أملك، لذلك أريد الاستفادة منها إلى أقصى حد".

آش بالفعل "يتحدى التوقعات من خلال تواجده هنا لمدة 18 شهرًا تقريبًا. أشعر ببعض الانزعاج أحيانًا، وأحتاج إلى القليل من الدعم، ولكن نظرًا لما حدث، أشعر أنني بحالة جيدة جدًا، تساعدني أختي في التسوق والاعتناء بالمنزل، أتبع نهجًا عمليًا، وأعلم أنني محظوظ لامتلاك شبكة علاقات كبيرة".

قال آش: "هذا شيء آخر أريد أن أخرجه من تجربتي، أريد أن يتحدث الناس عن صحتهم أكثر، اكتشفت إحدى صديقاتي أنها مصابة بسرطان الثدي في المرحلة الثالثة مني وحثها على فحصها، إذا كانت تركتها لفترة أطول، كان من الممكن أن تموت، ولكن الآن من المتوقع أن تتعافى تمامًا، يحتاج الناس إلى التحدث عن هذه الأشياء ".

سرطان البنكرياس - العلامات التي يجب اكتشافها

قد لا يكون لسرطان البنكرياس أي أعراض، أو قد يكون من الصعب اكتشافه.

يمكن أن تشمل أعراض سرطان البنكرياس ما يلي:

يتحول بياض عينيك أو جلدك إلى اللون الأصفر (اليرقان)، وقد يكون لديك أيضًا حكة في الجلد وبول أغمق وبراز شاحب أكثر من المعتاد

فقدان الشهية أو فقدان الوزن دون محاولة

الشعور بالتعب أو انعدام الطاقة

ارتفاع في درجة الحرارة، أو الشعور بالحر أو الرعشة.