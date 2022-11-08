آخرهم بطل "كابتن أمريكا".. أكثر 5 رجال جاذبية حول العالم في آخر 5 سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يتنافس عديد المشاهير حول العالم على لقب الرجل الأكثر جاذبية، والذي تعلن عنه مجلة "بيبول" الأمريكية، في كل عام.

ومنحت المجلة الأمريكية، كريس إيفانز بطل فيلم "كابتن أمريكا"، لقب أكثر الرجال جاذبية على مستوى العالم لعام 2022.

إليكم قائمة أكثر 5 رجال جاذبية حول العالم في آخر 5 سنوات، وتحديدا من الفترة 2018 إلى 2022، وفق ما أعلنت عنه مجلة People.

2022

حصل بطل فيلم "كابتن أمريكا" كريس إيفانز، البالغ من العمر 41 عاما على لقب أكثر الرجال جاذبية لعام 2022.

واكتسب إيفانز شعبية كبيرة على مر السنين بداية من بطولة واحد من أوائل المسلسلات التلفزيونية التي قدمها في عام 2000 إلى فيلم ستيف روجرز "كابتن أمريكا" عام 2019.

وبعد الفوز بالجائزة، قال إيفانز في تصريحات للمجلة الأمريكية، إن اللقب يبدو وكأنه شكل غريب من التباهي المتواضع، متابعا: "كنت حريصا على مشاركة ذلك الخبر مع أكبر معجبي، وهي والدتي".

2021

في العام الماضي، كانت الجائزة من نصيب الممثل بول رود، الذي اشتهر بدوره في فيلم "الرجل النملة" (آنت مان).

ولعب رود دور الصديق لشخصية فيبي في مسلسل "فريندز"، ثم شارك بأدوار أكبر في أعمال كوميدية قبل أن يلعب دور البطولة في فيلم "آنت مان"، كما ظهر في سلسلة أفلام مجسدا نفس الشخصية ومنها "كابتن أمريكا: الحرب الأهلية" (كابتن أمريكا: سيفل وور) و"المنتقمون: نهاية اللعبة" (أفانجرز: إيندجيم).

وقال وقتها للمجلة: "أدرك أن الناس عندما يعلمون بهذا الاختيار سيقولون لأنفسهم: ماذا؟؟؟"، في إشارة إلى عدم توقعه حصد جائزة الرجل الأكثر جاذبية.

2020

وقع اختيار المجلة على الممثل الأمريكي مايكل بي جوردان، كأكثر رجل جاذبية لعام 2020.

وسبق جوردان العديد من مشاهير هوليوود بالفوز بلقب "أكثر رجل جذاب" منذ عام 1985، مثل باتريك سوايزي ودينزل واشنطن ودواين جونسون.

وقال مايكل بي جوردان، بعد فوزه باللقب لمجلة "بيبول": "إنه شعور رائع".

2019

المغني الأمريكي جون ليجند، توج بجائزة الرجل "الأكثر جاذبية على قيد الحياة"، لعام 2019.

ليجند يعتبر أول رجل أسود البشرة يحصل على لقب EGOT، وهو لقب يطلق على النجوم الذين فازوا بجوائز إيمي وجرامي وأوسكار وتوني المرموقة، معا، وهو بذلك واحد من 15 نجما استطاعوا حصد هذه الجوائز.

وصرح ليجند عقب تتويجه بهذا اللقب، قائلا إنه يشعر بالإثارة لنيله هذا الشرف، ولكنه أيضا، يشعر بالقلق من مقارنته بالفائزين السابقين.

2018

ذهبت الجائزة في 2018، إلى الممثل البريطاني إدريس ألبا، حيث أصبح وقتها، ذو الأصول الأفريقية، ثالث رجل من البشرة الداكنة يفوز باللقب، بعد الممثل الأمريكي دينزل واشنطن في 1996، والمصارع والممثل الأمريكي دوين جونسون "ذا روك" في 2016.

وقال ألبا، بعد فوزه بالجائزة، مازحا: "ذهبت لرؤية نفسي في المرآة، وقلت نعم أنت فعلا جذاب اليوم.. هو شعور جميل ومفاجأة لطيفة، بالتأكيد تعزز الثقة بالنفس".