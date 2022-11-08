التوت الأزرق والنعناع.. قائمة بأهم المأكولات والمشروبات لزيادة تركيز أطفالك في المذاكرة

القاهرة - سمر حسين - ماما

تسعى الأمهات عن ما يقوي ذاكرة أطفالهن ويساعدهم على التركيز، لذلك يجب الاهتمام بمجموعة من الفواكه والأطعمة والمشروبات لزيادة قدرة الصغار على تحصيل المواد الدراسية، ويستعرضها «هن» في التقرير التالي.

فواكه تساعد على التركيز والحفظ

في حوار سابق لـ«هن»، قالت الدكتورة عاليا صلاح، أخصائية التغذية العلاجية والسمنة: من الفواكه التي تساعد الطفل على التركيز والحفظ، الأفوكادو الغنية بالدهون الأحادية غير المشبعة، والتي تحسن وظيفة الذاكرة ومستويات الكوليسترول في الدم بدلًا من الدهون المشبعة.

التوت الأزرق

من الفواكه التي تساعد الطفل على التركيز والحفظ، كما تعمل على تقوية الذاكرة وتوفير العديد من الفوائد الصحية للعقل، وبشكل عام تعتبرالفواكه ذات الألوان الغامقة «الأنثوسيانين» من المجموعات المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة.

خضروات تقوي الذاكرة

بالنسبة للخضروات التي تقوي الذاكرة، قالت «عاليا»: «لازم الأم تاخد بالها إن السندوتشات فيها الثلاث مجموعات غذائية، وهي النشويات الكاملة، والبروتين والدهون الصحية، وتلك المجموعات مهمة جدا في اللانش بوكس للطفل، وبالتالي يعتمد عليها في الوجبات الغذائية حتى يستفيد منها عقله وبالتالي تزداد محصلته الدراسية».

وأكملت: «من أهم المجموعات المفيدة لذاكرة الطفل، هي الخضروات الورقية مثل: اللفت، والسبانخ، والكرنب، والبروكلي، جميعها أطعمة غنية بالعناصر الغذائية الصحية للدماغ، مثل: فيتامين ك، واللوتين وحمض الفوليك وبيتا كاروتين».

وتابعت: «بخلاف الخضروات الورقية لا بد أن تهتم الأم بالأسماك الدهنية أيضًا، لأنها تحتوي على كميات كبيرة من أحماض أوميجا 3 الدهنية، وهو عنصر ضروري في إنتاج خلايا الدماغ والأعصاب حيث يمكن أن يسبب نقص مستويات «أوميجا 3» بالجسم، مشكلات في التعلم ويسبب الاكتئاب، ومن تلك الأسماك: السلمون، والسردين».

مشروبات تقوي الذاكرة وتعزز التركيز

وتحدثت أخصائية التغذية العلاجية والسمنة، عن المشروبات التي تقوي الذاكرة وتساعد على التركيز أهمها النعناع والذي يقوي الذاكرة بنسبة 15% تقريبًا، ويحسن من قدرة كبار السن على التذكر، وبالتالي يقلل من أعراض تدهور الدماغ، بحسب دراسة لمجموعة الصحة والرفاهية نشرتها صحيفة إكسبريس البريطانية، كما أنه يساعد على ارتخاء الأعصاب والهدوء.