فوائد مدهشة لـ«الذرة المشوية».. تعالج ضغط الدم المرتفع وتقي من السرطان

القاهرة - سمر حسين - صحة

فوائد الذرة المشوية متعددة لجميع الفئات العمرية، لقدرتها على حماية الإنسان من الأمراض وبخاصة السرطان، لذا ينصح بتناولها باعتدال للحفاظ على الصحة.

وترصد «هن» فيما يلي فوائد الذرة المشوية من خلال الدكتور خالد أبو العزم، استشاري أمراض الباطنة، عضو الجمعية الأمريكيه لمرضى السكري، وخبير الأعشاب سيف الدين.

فوائد الذرة المشوية

- تحتوي الذرة المشوية على الكثير من العناصر الغذائية المهمة، مثل الكالسيوم والزنك والفسفور والماغنسيوم وعدد من الفيتامينات ومضادات الأكسدة.

- تمنع الشيخوخة المبكرة.

- مغذية للعقل.

-منشطة للبدن وتحارب الضعف العام.

- تقي من الإمساك.

- مفيدة للجهاز الهضمي، وتحمي المعدة من الإصابة بالسرطانات.

- تحمي من أمراض السرطان بخاصة القولون والمعدة.

- تعمل على علاج حالات فقر الدم ونقص الحديد بالدم بفيتامين د.

- مفيدة للعظام والأسنان.

- تساعد على التخلص من الصداع.

- تخفض ضغط الدم المرتفع.

- تخفض حرارة الجسم.

فوائد الذرة المشوية للأطفال

- تعد الذرة المشوية مفيدة للأطفال لأنها تنشط التركيز ومذاقها شهي، كما أنها فاتح للشهية، وتساعد على النمو.

فوائد الذرة المشوية للحامل

- تعد الذرة المشوية من الأطعمة المفيدة للحوامل، وتقي من مشكلات المفاصل، وكذلك مفيدة للمرضعات وفاتح للشهية، كما أن يمكن تناولها قبل وجبة الطعام الأساسية كونها تمنع القيء.

فوائد الذرة المشوي لمرضى السكر

- تعمل على ضبط مستوى السكر في الدم.

- تقي من الكوليسترول الضار.

- يجب العلم أن حبة ذرة واحدة تقريبا 100 جرم، وتحتوي على 8 جرامات من الدهون و5 جرامات من الدهون المشبعة، و4 جرامات من البروتين و20 جرامات من الكارب أي ما يعادي 3 ملاعق سكر، وهي نسبة غير مرتفعة لمرضى السكر ويجب تناولها باعتدال.