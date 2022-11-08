«أولياء أمور المدارس الخاصة»: ثقافة تغير المناخ تشهد رواجا بين الطلاب بفضل مؤسسات الدولة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أشادت عبير أحمد، مؤسس ائتلاف أولياء الأمور، واتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، بالتنظيم الرائع لقمة المناخ cop27 في شرم الشيخ، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشارت إلى أن ثقافة تغير المناخ والتوعية بأضراره وضرورة مواجهته، انتشرت بشكل كبير بين طلاب المدارس والجامعات، بفضل جهود الجهات المسؤولة بالدولة ومؤسساتها، بالإضافة إلى إقامة وتنظيم الفاعليات الخاصة بالتغيرات المناخية وكيفية مواجهتها.

وقالت مؤسس ائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة: الحدث العالمي الذي تستضيفه وتقوده مصر أم الدنيا، يليق بمكانتها ويؤكد دورها المحوري وثقة قادة العالم بها وفي قيادتها السياسية، مشيدة بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لإنهاء الأزمة بين روسيا وأوكرانيا.

ثقافة التغيرات المناخية انتشرت بين طلاب المدارس والجامعات

كما أشادت «عبير»، بحماس وعزيمة المصريين في قمة المناخ، وحرصهم الشديد على الخروج بحلول تنفيذية على أرض الواقع، بالإضافة إلى نشر مئات الأبحاث العلمية من الباحثين المصريين القابلة للتنفيذ بدعم وتمويل من الجهات المعنية.