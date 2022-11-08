احذرها.. 3 أعراض تظهر قبل شهر من وفاة شخص بسبب نوبة قلبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

النوبة القلبية هي حالة طبية طارئة تتطلب استجابة سريعة للحد من مقدار الضرر الذي يصيب عضلة القلب.

لكن بعض النوبات القلبية لها أعراض أكثر دقة وبالتالي قد يتم إغفالها أو التغاضي عنها، واقترحت دراسة نشرت عام 2017 في The Lancet Public Health أن هذا كان يحدث بوتيرة مدمرة في إنجلترا، مع تجاهل بعض الأعراض لمدة تصل إلى شهر قبل وفاة النوبة القلبية، وفقا لموقع express البريطاني.

في هذه الدراسة، فحص الباحثون سجلات جميع حالات الإقامة في مستشفيات هيئة الخدمات الصحية البريطانية، البالغ عددها 446744 في إنجلترا بين عامي 2006 و2010 والتي سجلت النوبات القلبية، بالإضافة إلى تاريخ دخول المستشفى لجميع الوفيات الناجمة عن النوبات القلبية البالغ عددها 135950.

وتضمنت السجلات ما إذا كان المرضى الذين ماتوا بنوبة قلبية قد تم إدخالهم إلى المستشفى في الأسابيع الأربعة الماضية أم لا، وإذا كان الأمر كذلك، ما إذا كانت علامات النوبة القلبية قد تم تسجيلها باعتبارها السبب الرئيسي للقبول (التشخيص الأولي)، بالإضافة إلى السبب الرئيسي (تشخيص ثانوي)، أو لم يتم تسجيلها على الإطلاق.

ومن بين 135،950 مريضًا ماتوا بسبب نوبة قلبية، مات حوالي نصفهم دون دخول المستشفى في الأسابيع الأربعة السابقة، وتوفي نصفهم تقريبًا في غضون أربعة أسابيع من دخولهم المستشفى.

21677 (16 في المائة، أو واحد من كل ستة) من المرضى الذين ماتوا من نوبة قلبية تم نقلهم إلى المستشفى خلال الأسابيع الأربعة السابقة، ولكن لم يتم ذكر أعراض الأزمة القلبية في سجلات المستشفى الخاصة بهم.

وقال الباحثون إن هناك أعراضًا معينة، مثل الإغماء وضيق التنفس وألم في الصدر، ظهرت قبل شهر من الوفاة لدى بعض هؤلاء المرضى، لكن الأطباء ربما لم يكونوا متيقظين لاحتمال أن تكون هذه إشارة إلى وفاة قادمة، بسبب نوبة قلبية، ربما بسبب عدم وجود ضرر واضح للقلب في ذلك الوقت.

وتشير هذه النتائج إلى أنه ربما تم إغفال العلامات المحتملة لنوبة قلبية قاتلة وشيكة.

ووجد الباحثون أيضًا أنه من بين جميع المرضى الذين تم دخلوا المستشفى بسبب نوبة قلبية، فإن أولئك الذين تم تسجيل نوباتهم القلبية على أنها ثانوية للحالة الرئيسية كانوا أكثر عرضة للوفاة مرتين إلى ثلاث مرات من المرضى الذين ذكرت سجلاتهم أن النوبة القلبية هي الحالة الرئيسية.

وقال الباحث الرئيسي الدكتور بيرفيز أساريا، من كلية الصحة العامة في إمبريال ببريطانيا، في ذلك الوقت: "الأطباء بارعون جدًا في علاج النوبات القلبية عندما يكونون السبب الرئيسي للدخول إلى المستشفى، لكننا لا نقوم بمعالجة النوبات القلبية الثانوية بشكل جيد، أو عند اكتشاف علامات خفية قد تشير إلى الموت بنوبة قلبية في المستقبل القريب.

في الأسابيع الأربعة التي أعقبت الإقامة في المستشفى، تحدث العديد من الوفيات الناجمة عن النوبات القلبية تقريبًا في الأشخاص الذين لم يتم تسجيل نوبة قلبية كسبب رئيسي لتعبهم، كما يحدث بعد دخولهم للإصابة بنوبة قلبية.

وقال الباحثون، في وقت نشر الدراسة، إنه يجب إجراء تحقيق أكثر تفصيلاً لتحديد أسباب هذه النتائج حتى يمكن منع المزيد من الوفيات الناجمة عن النوبات القلبية.

يقول الباحث المشارك البروفيسور ماجد عزاتي، من كلية إمبريال للصحة العامة أيضًا، في ذلك الوقت: "لا يمكننا حتى الآن تحديد سبب عدم وجود هذه العلامات، ولهذا السبب يجب إجراء المزيد من الأبحاث التفصيلية لتقديم توصيات للتغيير، وقد يشمل ذلك إرشادات محدثة لأخصائيي الرعاية الصحية، أو تغييرات في الثقافة السريرية، أو السماح للأطباء بمزيد من الوقت لفحص المرضى والنظر في سجلاتهم السابقة، ما نطلبه الآن هو، إذا كانت الأعراض مفقودة حيث كان من الممكن اكتشافها باستخدام المعلومات المتاحة، كيف ينبغي تنظيم الرعاية الآن وما هي التغييرات التي يجب إجراؤها لتجنب الوفيات بالنوبة القلبية."

وأضاف الباحث المشارك البروفيسور بول إليوت من كلية إمبريال للصحة العامة في ذلك الوقت: "بالإضافة إلى هذه النتائج للأشخاص الذين دخلوا المستشفى ولكن لم يتم تشخيص إصابتهم بأزمة قلبية، فإن الوفيات الناجمة عن النوبات القلبية لا تزال تحدث بأعداد كبيرة بين الأشخاص الذين لم يصلوا إلى المستشفى أبدًان وهذا يسلط الضوء على الحاجة إلى استمرار التركيز على الوقاية فضلا عن التشخيص والعلاج الأفضل."

كيفية منع النوبة القلبية

إجراء تغييرات في نمط الحياة هو الطريقة الأكثر فعالية لمنع الإصابة بنوبة قلبية (أو الإصابة بنوبة قلبية أخرى).

هناك ثلاث خطوات رئيسية يمكنك اتخاذها للمساعدة في منع النوبة القلبية (وكذلك السكتة الدماغية).

تناول نظامًا غذائيًا صحيًا ومتوازنًا

لا تدخن

حاول أن تحافظ على ضغط دمك عند مستوى صحي.

إن اتباع نظام غذائي صحي يعني تجنب الأطعمة التي تحتوي على مستويات عالية من الدهون المشبعة، لأنها تزيد من مستويات الكوليسترول الضار في الدم .

الكولسترول الضار هو نذير لأمراض القلب .

تشمل الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة:

الفطائر

الأطعمة المقلية

قطع اللحم الدهنية

السمن

كعك وبسكويت

الأطعمة التي تحتوي على جوز الهند أو زيت النخيل.