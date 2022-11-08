تظهر في الصباح.. احذر 3 علامات تشير إلى مشكلة صحية تهدد حياتك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

مثل العديد من الأمراض، يميل السرطان إلى الظهور بمجموعة ثابتة من الأعراض التي تزداد سوءًا بمرور الوقت، ومع ذلك، في بعض الأحيان، قد تكون شدة بعض العلامات أكبر في الصباح، مما يجعلها أكثر وضوحًا عند الاستيقاظ.

ووفقًا لما جاء في موقع صحيفة express البريطانية، فمن المرجح أن تظهر ثلاث علامات في الساعات الأولى من اليوم، قد تشير إلى انتشار السرطان في أجزاء مختلفة من الجسم، في بعض الحالات.

تقول مؤسسة أبحاث السرطان في المملكة المتحدة : "الإرهاق شائع جدًا لدى المصابين بالسرطان، ويمكن أن يكون أكثر الأعراض إزعاجًا، يؤكد الكثير من الناس أنه أكثر الآثار الجانبية انتشارا على الإطلاقن يمكن أن يؤثر التعب المرتبط بالسرطان عليك جسديًا وعاطفيًا وعقليًا ".

غالبًا ما يكون الإرهاق المصاحب للسرطان نتيجة لاستنفاد الخلايا السرطانية لمخازن العناصر الغذائية في الجسم للنمو والتقدم.

تعني سرقة المغذيات أن الجسم لم يعد لديه ما يحتاجه لتجديد نفسه، مما يجعله متعبًا للغاية.

وفقًا لمركز أبحاث السرطان، قد يكون التعب أكثر وضوحًا مع سرطانات الدم، حيث تنشأ هذه الأمراض في نخاع العظام.

يعتبر نخاع العظام محددًا حيويًا لشدة السرطان لأنه مسؤول عن إنتاج خلايا الدم الحمراء التي تحمل الأكسجين إلى أجزاء مختلفة من الجسم.

ومع ذلك، على الرغم من أن التعب قد يكون أكثر وضوحًا في سرطانات الدم، إلا أنه عرض شائع في جميع أنواع السرطان.

هذا هو الحال أيضًا مع الغثيان، وهو سمة من سمات أورام المخ وأورام الكبد وأورام الجهاز الهضمي.

غالبًا ما يعاني الأشخاص المصابون بسرطان متقدم من مشاكل الشعور بالغثيان، يمكن أن يحدث هذا بسبب العلاج الكيميائي أو العلاج الإشعاعي، أو نمو السرطان، أو انسداد الأمعاء أو موقع انتشار السرطان بالجسم."

في الواقع، سبعة من كل 10 أشخاص مصابين بالسرطان المتقدم يعانون من الغثيان والقيء، مما يجعله علامة شائعة جدًا.

وتجدر الإشارة، مع ذلك، إلى أن الشعور به يمكن أن يكون عرضًا جانبيًا للعديد من المضاعفات الصحية، ونادرًا ما يكون مرتبطًا بالسرطان.

وغالبًا ما يُفسر الغثيان كأول شيء في الصباح على أنه مؤشر واضح على أن المرض آخذ في الانتشار، خاصة في حالة سرطان الثدي.

تشمل العلامات التي تشير إلى انتشار سرطان الثدي إلى الدماغ الشعور بالغثيان، خاصة عند الاستيقاظ في الصباح، قد يكون هذا هو الحال أيضًا بالنسبة لبعض أعراض ورم الدماغ.

وتقول هيئة الصحة البريطانية: "الصداع هو أحد الأعراض الرئيسية لورم الدماغ، ولكن بالطبع يمكن أن يكون هناك العديد من الأسباب للإصابة به، وقد يكون للصداع الناجم عن ورم في المخ عدة خصائص معينة، بما في ذلك كونه حادًا ومستمرًا".

وقد تسوء الأعراض على مدى عدة أيام أو ربما تسوء في الصباح، وعلى الرغم من سوء تعريف أعراض السرطان، فمن المهم عدم التغاضي عن أي تغييرات جسدية غريبة في حال كانت تشير إلى ورم خبيث أساسي.

يجب عليك زيارة الطبيب في المستشفى لفحص أي أعراض غير عادية بشكل أكبر، وقد يكون لذلك آثار منقذة للحياة.