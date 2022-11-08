ما سبب طقطقة الرقبة.. ومتى تكون خطرا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

يعاني بعض الأشخاص من طقطقة الرقبة عند تحريكها. فعلام يدل ذلك؟

للإجابة عن هذا السؤال أوضحت الرابطة الألمانية لأطباء العظام أن طقطقة الرقبة ترجع في الغالب إلى سبب بسيط، ألا وهو شد في الفقرات العنقية، والذي يحدث على سبيل المثال بسبب العمل لمدة طويلة أمام شاشة الحاسوب.

وأضافت الرابطة أن طقطقة الرقبة يمكن أيضا أن تشير إلى الإصابة بانزلاق غضروفي، إذا كانت مصحوبة بأعراض أخرى مثل آلام وخدر ووخز، والتي تمتد إلى الذراعين، وهو ما يستلزم استشارة الطبيب للخضوع للعلاج في الوقت المناسب.

ولتجنب الطقطقة، ينبغي اتخاذ وضعية جلوس سليمة أمام الحاسوب؛ حيث ينبغي أن يتخذ الظهر وضعية قائمة مع عدم إمالة الرقبة للأمام. ويراعى أيضا تغيير وضعية الجلوس والنهوض من وقت إلى آخر، مع الحرص على ممارسة تمارين الإطالة مرة كل ساعة.

ويعد تمرين "رقبة البجعة" من التمارين المفيدة لإزالة الشد العضلي للرقبة. ولأداء هذا التمرين، يتم الجلوس على الجزء الأمامي من المقعد، ثم نصب الجزء العلوي من الجسم ومسك المقعد باليدين، على أن تكون القدمان متباعدتين بعرض الكتفين على الأرض. وبعد ذلك يتم خفض الكتفين ببطء وتمديد الرأس والرقبة ببطء نحو السقف، مع مراعاة تكرار هذا التمرين عدة مرات.

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