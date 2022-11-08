نصائح ذهبية لتصفيف الشعر المتجعد في الخريف

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

أوردت بوابة الجمال "هاوت.دي" أن الشعر كثيرا ما يتعرض للتجعد خلال فصلي الخريف والشتاء، وذلك لأسباب عدة تتمثل في الاحتكاك بين الشعر والقبعة أو القلنسوة أو الشال وهواء المدفأة الجاف في الأماكن المغلقة، والذي يسلب الرطوبة من الشعر.

وأضافت البوابة الألمانية أنه يمكن مواجهة تجعد الشعر من خلال استخدام مستحضرات العناية مثل بلسم التنعيم أو غسول التنعيم أو السيروم المضاد للتجعد؛ حيث تعمل هذه المستحضرات على تنعيم الشعر ومن ثم يسهل تمشيطه وتصفيفه.

وفي حالة الاستخدام المتكرر لمجفف الشعر أو مكواة الفرد، ينبغي استخدام اسبراي الحماية من السخونة، والذي يحمي الشعر من أضرار درجات الحرارة العالية.

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