كيفية العناية بالبشرة أثناء فترة انقطاع الطمث؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

قدم خبراء العناية بالبشرة بمجلة "فرويندين" الألمانية بعض النصائح لتجاوز فترة انقطاع الطمث بسلامة، والتي تعاني فيها البشرة من خلل الهرمونات شأنها شأن الجسم كله.

أوضح الخبراء الألمان أن العديد من التغييرات تحدث في الجسم أثناء فترة انقطاع الطمث؛ حيث يتناقص إنتاج هرموني الأستروجين والبروجسترون، مما يؤثر على الآلية التي تنظم درجة حرارة الجسم، ومن الآثار المترتبة على ذلك جفاف البشرة وفقدان نضارتها وظهور التجاعيد.

ولتجنب هذه الأعراض أوضحت المجلة الألمانية إنه يجب تغيير نمط العناية ليتناسب مع هذه المتغيرات؛ حيث أثبتت الدراسات أن مستحضرات التجميل المناسبة يمكنها تقليل هذه الأعراض؛ ومن المواد الفعالة لهذا الغرض:

البروكسيلان

يعزز البروكسيلان من بنية البشرة في طبقاتها الثلاثة مع منح البشرة المزيد من الحجم والثبات.

حمض الهيالورونيك

يعتبر حمض الهيالورونيك من المكونات الطبيعية للبشرة، لكن إنتاج الجسم نفسه منه ينخفض بشكل ملحوظ خلال فترة انقطاع الطمث، ومن ثم فإن إمداد الجسم به مرة أخرى يساعد على ترطيب البشرة واستعادة نضارتها ونعومتها.

الجلسرين

يخفف الجلسرين من الشعور بالشد والتخلص من جفاف الجلد.

فيتامين C

يساعد فيتامين C على تحييد الجذور الحرة، التي تهيج الجلد ويقلل من ظهور البقع الصبغية.

اقرأ أيضا:

نساء يجب عليهن الخضوع لفحص سرطان الثدي حتى دون أعراض.. هل أنت منهن؟

بعد تحذير "الأرصاد".. نصائح لا تغفلها أثناء الطقس المتقلب

طبيب يقدم نصائح للأمهات بشأن ملابس أطفالهم في التقلبات الجوية

لا تتجاهلها.. 7 علامات صامتة لسرطان الكبد

ماذا يحدث لجسمك عند حبس البراز لفترة طويلة؟