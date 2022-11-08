تمارين اليقظة تساعد في الوصول إلى أفضل مستويات التدريب

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

أوضح عالم النفس الرياضي دراكو جيكوك أن تمارين اليقظة يمكن أن تساعد الرياضيين في تحسين الأداء والوصول إلى أفضل مستويات التدريب.

وأوضح عالم النفس الرياضي بمعهد كارلسروهه للتكنولوجيا (KIT) ذلك قوله: "تساعد تمارين اليقظة المنتظمة على تحسين القوى العقلية"؛ حيث يقوم الأشخاص الذين يتمتعون بالاستقرار العاطفي بتقييم المواقف بشكل إيجابي بدلا من التركيز على الصعوبات، وهو ما يساعد في الحياة بشكل عام وفي التمارين الرياضية بشكل خاص.

ويمكن أداء تمارين اليقظة مثل تمارين العضلات، حيث يتم التركيز على اللحظة الحالية، بمعنى الإدراك الواعي لأحاسيس الجسد والأفكار والمشاعر بدون تقييمها، وإلى جانب تمارين التركيز فإن تمارين اليقظة تهدف إلى تعليم المرء كيفية مراقبة أفكاره ومشاعره وعدم السماح لها بالتحكم فيه.

وشدد عالم النفس الألماني على ضرورة أداء تمارين اليقظة بصورة منتظمة حتى تظهر فوائدها، حيث يمكن تدريب القدرة الخاصة بالحفاظ على التركيز والتحكم في العواطف والمشاعر بنفس طريقة تدريب العضلات.

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