أستاذ علوم أغذية يحذر من «عادة سيئة» أثناء تسخين الطعام.. تسبب السرطان

القاهرة - سمر حسين - صحة

يمارس بعض الأشخاص عادة سيئة خلال تحمير المأكولات أو تسخينها على النار، وهي تركها حتى تصل إلى اللون الداكن أو تحديدا الأسود، وحينها يتكون مركب الأكريلاميد الضار بالصحة والمتعارف عليه أنه مادة سرطانية.

وشرح الدكتور محمد الحوفي، أستاذ علوم الأغذية، لـ«هن»، أن الأكريلاميد مركب كيميائي يستعمل في عدد من الصناعات على سبيل المثال أطباق البلاستيك، إلا أنه يتكون في الأطعمة سواء كانت بروتينات أو نشويات أو سكريات عندما تتعرض لدرجة حرارة مرتفعة بتسخين الزيت على النار أو في حال وضعها على النار مباشرة، وتبدأ الخطورة بتحول المأكولات إلى اللون البني ثم الأسود الذي يعد أخطر مراحلها.

خطورة مادة الأكريلاميد

وأضاف أستاذ علوم الأغذية، أن الأكريلاميد يعد مادة سرطانية تظهر تأثيرها على الشخص على المدى البعيد، مشيرا إلى أن عندما ينشأ الطفل على تناول مثل هذه الأطعمة التي يجري إعدادها بهذه الطريقة، يزيد فرص إصابته بأمراض السرطان مبكرا.

وأكد الحوفي، أن أضرار ذلك المركب يزيد عند الأشخاص الذين يتناولون طعاما غير صحي بشكل مستمر أو من لا يمارسون الرياضة، موضحا أن اللون الطبيعي للتحمير هو الذهبي، أما عندما يصل للبني يكون المركب بدأ مراحل تكوينه، والأسود يعني أنه وصل لأقصى درجاته.

أبرز الأطعمة المعرضة لتكون مادة الأكريلاميد أثناء طهيها

- البطاطس المقلية.

- المكرونة عند تحميرها.

- البانية.

- الشعرية المحمرة.

- الكيك المحروق أطرافه.

- تسخين الخبز.

- التوست.

- البسكويت.

- الذرة الشامية.

- الطعمية.

- الفول السوداني.

- البصل المحمر.

أضرار الأكريلاميد

- الإصابة بأمراض السرطان.

- عسر الهضم.

- الإصابة بالضعف لفقدان القيمة الغذائية.

- فقدان البروتين.

- فقدان الكربوهيدرات.

- فقدان النشويات.

فقدان الفيتامينات.