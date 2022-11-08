الكيك العادي.. خطوات سهلة لتحضير ألذ حلوى لأسرتك

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

الكيك العادي حلوى بسيطة، ولا تحتوي على الكثير من السعرات الحرارية، جهزيها لأطفالك في اللانش بوكس، وتناوليها كحلوى في الإفطار والعشاء، وهي كذلك ملائمة مع كل المشروبات مثل الشاي والقهوة سريعة التحضير، وكذلك العصائر، وفيما يلي طريقة عمل الكيك العادي على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي.

مقادير الكيك العادي

لعمل الكيك العادي بالفانيليا استخدمي المقادير التالية:

3 أكواب دقيق

½ كوب زبد لينة

¾ كوب حليب

كوب سكر

ملعقة كبيرة بيكنج باودر، ولا يفضل استخدام محسن الكيك

2 ملعقة صغيرة فانيليا

4 بيضات

رشة ملح

طريقة عمل الكيك العادي

سخني الفرن عند درجة حرارة 200 مئوية.

في وعاء، ضعي الدقيق والبيكنج باودر والملح، وقلبي جيدًا.

في وعاء كبير، ضعي الزبد والسكر، واخفقي بالمضرب الكهربائي حتى يُصبح القوام هشًا.

ضيفي البيضة تلو الأخرى، مع الاستمرار بالخفق، ثم ضيفي الفانيليا واخفقي.

ضيفي خليط الدقيق بالتبادل مع الحليب، واخفقي جيدًا حتى يُصبح القوام ناعمًا.

صبي العجين في صينية مدهونة بالزبد، ثم ضعيها في الفرن لمدة 25 – 30 دقيقة.

طريقة عمل الكيك العادي بالكاكاو

¼ 2 كوب دقيق

½ كوب زيت أو زبدة في درجة حرارة الغرفة

½ كوب سكر

½ كوب حليب

4 بيضات

2 ملعقة كبيرة كاكاو خام

ملعقة كبيرة بيكنج باودر

ملعقة صغيرة فانيليا سائلة

طريقة التحضير

سخني الفرن عند درجة حرارة 180 درجة مئوية.

في وعاء كبير، ضعي الدقيق والكاكاو والبيكنج باودر، وقلبي جيدًا.

في وعاء كبير، ضعي السكر والزيت، واخفقي بالمضرب الكهربائي لمدة دقيقتين.

ضيفي البيضة تلو الأخرى مع الاستمرار بالخفق، حتى يذوب البيض تمامًا.

ضيفي الفانيليا، واخفقي حتى يُصبح الخليط هشًّا وفاتح اللون.

ضيفي خليط الدقيق بالتبادل مع الحليب، واخفقي جيدًا.

صبي العجين في صينية مدهونة بالزبدة، ومرشوشة بالقليل من الكاكاو.

ضعي الصينية في الفرن لمدة 50 – 55 دقيقة، حتى تنضج، ثم قدميها مع المشروبات الدافئة والعصائر.