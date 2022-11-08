مواقيت مثالية لتناول المكملات الغذائية والفيتامينات.. فيتامين c «على الريق»

القاهرة - سمر حسين - صحة

المكملات الغذائية والفيتامينات، عنصر أساسي لمن يتبعون أنظمة غذائية لذا يجب الالتزام بها أحيانا في الدايت لتعويض المعادن والعناصر الغذائية التي تفقد خلال عملية إنقاص الوزن «الرجيم»، ولكن للحصول على أعلى استفادة منها يجب تناولها في مواعيد محددة، بحسب دكتور محمد حلمي استشاري التغذية العلاجية، والذي حدد أفضل توقيت لتناول الفيتامينات والمكملات الغذائية خلال حديثه لـ«هن».

مواقيت مثالية لتناول المكملات الغذائية

هناك مواعيد مثالية لـ المكملات الغذائية، للحصول منها على استفادة قصوى، وذلك لأن غالبا لا يستفاد الأشخاص منها بسبب تناولها في مواعيد خاطئة، وهو ما يقلل كثيرا من فائدتها واستفادة الجسم منها، ولكن يجب التذكير دائما بأن اتباعها يجب أن يكون تحت إشراف طبي، وبناء على فحص وتحاليل.

فيتامين A: يفضل تناوله في الصباح الباكر أو قبل النوم.

فيتامين B: يفضل تناوله في الصباح مع وجبة الإفطار.

فيتامين c: يفضل تناوله على الريق قبل الإفطار.

فيتامين D وفيتامين K: يفضل تناوله بعد وجبة الغداء مباشرة بشرط أن تحتوي على مصدر للدهون الصحية (أكلة دسمة، سمنة بلدي، زبدة بلدي، زيت زيتون، أفوكادو، مكسرات، زيت زيتون)

فيتامين E: يفضل تناوله مع وجبة الغداء أو العشاء.

الكالسيوم: يفضل تناوله بعد أو دون طعام حسب وصف الطبيب.

المغنيسيوم: يفضل تناوله قبل النوم بساعة على الأقل.

الزنك والحديد: يفضل تناوله في الصباح مع فاكهة بعد الإفطار.

أوميجا 3: يفضل تناوله قبل الإفطار على معدة فارغة.